Ngân hàng CIBC lạc quan về khả năng giá vàng đạt 6.000 USD

Ngày 5/2, các nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng CIBC đã công bố dự báo giá vàng trung bình trên thị trường sẽ đạt 6.000 USD/ ounce trong năm 2026, tăng mạnh so với ước tính 4.500 USD/ ounce hồi tháng 10/2025.

CIBC lạc quan về khả năng giá vàng đạt 6.000 USD.

Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng tăng mạnh, với giá trung bình đạt đỉnh 6.500 USD/ounce vào năm 2027. Những nhận định lạc quan này được đưa ra khi giá vàng gặp ngưỡng kháng cự ở mức 5.000 USD/ounce và dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy mới.

Giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 4.863,10 USD/ounce, giảm 2% trong ngày.

Bất chấp sự biến động gần đây và sự điều chỉnh mạnh, các nhà phân tích cho biết các yếu tố thúc đẩy nhu cầu từ năm 2025 vẫn còn nguyên vẹn.

Ngân hàng CIBC đặc biệt lưu ý, sự bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng thời, đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục suy yếu, đây sẽ là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Việc đồng đô la mất giá có thể sẽ tiếp diễn khi các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư phản ứng với sự bất ổn gia tăng bằng cách âm thầm chuyển hướng vốn khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ.

Áp lực tiếp tục lên đồng đô la sẽ đến từ việc cắt giảm lãi suất và căng thẳng kéo dài giữa Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và Nhà Trắng, một số nhà phân tích dự báo.

Ngân hàng CIBC nhận định, đợt bán tháo vàng từ mức cao kỷ lục tuần trước được kích hoạt bởi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc ông sẽ đề cử ông Warsh thay thế ông Jerome Powell làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường kỳ vọng ông Warsh, người từng là Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, sẽ có khả năng duy trì tính độc lập về chính trị của ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, trong khi ông Warsh nổi tiếng là người ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt, CIBC cho biết họ coi sự lựa chọn của ông Trump là một "con chim bồ câu đội lốt diều hâu".

"Ông Warsh dường như có lập trường ôn hòa hơn so với phản ứng tiêu cực của thị trường tuần trước. Ông ấy đã ủng hộ việc thắt chặt bảng cân đối kế toán của Fed, điều mà ông cho rằng sẽ kiềm chế lạm phát và cho phép lãi suất thấp hơn cho người dân. Gần đây hơn, Warsh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ dưới thời ông Trump, lưu ý rằng điều đó có thể kiềm chế lạm phát và cho phép giảm lãi suất", các nhà phân tích tại CIBC nhận định.

Nhìn xa hơn chính sách tiền tệ của Mỹ, CIBC cho biết hoạt động phá giá tiền tệ toàn cầu sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng trên toàn thế giới.

Với việc trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trên thực tế trong nhiều thập kỷ, không còn được xem là 'không rủi ro'. Các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế. Các lựa chọn rất hạn chế. Hầu hết nền kinh tế phương Tây đang đối mặt với tỷ lệ nợ trên GDP gần mức kỷ lục, và hầu hết đều đang tìm cách lạm phát hơn là kiềm chế để thoát khỏi tình thế khó khăn. Niềm tin của nhà đầu tư vào tiền tệ pháp định đã suy giảm, và vàng đã chứng kiến phần lớn sự dịch chuyển tìm kiếm sự an toàn này, các nhà phân tích CIBC cho biết.