Thị trường thực phẩm Tết 2026: Giá thịt lợn, tôm liên tục tăng giá

Thịt lợn mỗi ngày một giá

Tại các chợ dân sinh và siêu thị lớn, giá thịt lợn phục vụ Tết 2026 đang ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm trước, kéo theo chi phí bữa ăn gia đình tăng mạnh. Theo khảo sát của phóng viên, mức giá lợn hơi trên cả nước nhiều nơi đã dao động khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg, có nơi báo giá thậm chí lên tới khoảng 80.000 đồng/kg trong tháng 1/2026 do nguồn cung chưa kịp phục hồi và nhu cầu tiêu dùng Tết tăng cao.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội các loại thịt được ưa chuộng như ba chỉ, sườn non đã vọt lên mức 160.000 - 180.000 đồng/kg, thậm chí sườn non loại ngon tại một số chợ trung tâm đã chạm mốc 200.000 đồng/kg.

Từ sáng sớm, khu thực phẩm tươi sống ở chợ Thịnh Yên, phường Đống Đa, Hà Nội đã đông người. Tuy lượng khách lớn, không khí mua bán có phần chậm lại vì thịt lợn đang là mặt hàng tăng giá nhanh nhất trong rổ thực phẩm Tết.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, tiểu thương bán thịt lâu năm tại chợ Thịnh Yên cho biết, giá nhập thay đổi gần như mỗi ngày. Ba chỉ và sườn non phổ biến 160.000-190.000 đồng/kg, nạc thăn quanh 170.000 đồng/kg. “Hôm nay báo một giá, mai đã giá khác. Khách quay lại hỏi mà mình cũng ngại vì giá cứ tăng lên”, chị Hạnh nói.

Bà Huệ, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội cũng cho hay: "Giá lợn hơi tăng gần như theo ngày, sáng một giá chiều một giá khiến chúng tôi rất khó bán. Nếu không tăng theo thì lỗ vốn, mà tăng cao quá thì khách lại mua ít đi. Tôi phải chủ động giảm bớt lượng hàng nhập vì sợ ế".

Giá cao khiến nhiều gia đình buộc phải điều chỉnh thực đơn. Chị Trần Thị Lan, một người nội trợ cho biết, vẫn giữ món thịt lợn cho mâm cỗ nhưng giảm số lượng. “Tôi mua vừa phải thôi, thêm gà với cá cho cân bằng. Năm nay tôi thấy thịt tăng nhanh hơn mọi năm”, chị Lan nói.

Nguyên nhân của đợt tăng giá này phần lớn đến từ nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trước ngày Tết, trong khi đàn lợn cả nước phục hồi sau dịch bệnh chậm hơn kỳ vọng và chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, nhân công đều tăng.

Tại khu chợ dân sinh ở Ngã Tư Sở, phường Đống Đa, sức mua gà tăng rõ rệt. Anh Lê Văn Tùng, tiểu thương gia cầm, cho biết gà ta sống dao động 130.000-160.000 đồng/kg, gà công nghiệp làm sẵn khoảng 80.000-95.000 đồng/kg. “Nhiều khách chuyển từ thịt lợn sang gà vì giá mềm hơn”, anh Tùng nói.

Giá tôm “nhảy múa”, cá thành lựa chọn an toàn

Tôm thẻ chân trắng và tôm sú, hai mặt hàng chủ đạo cho mâm cỗ Tết - đang có mức giá dao động mạnh, thường xuyên "nhảy múa" trong khoảng từ 380.000 đến 420.000 đồng/kg đối với size lớn (20-30 con/kg). Mức giá này phụ thuộc vào từng phiên chợ và nguồn cung cấp hàng ngày.

Chị Như, tiểu thương chuyên bán tôm ở chợ Thịnh Yên cho biết, giá thay đổi theo từng buổi chợ. Tôm sú và tôm thẻ loại trung bình dao động 380.000-420.000 đồng/kg. “Hôm hàng đẹp thì tăng ngay, hôm nguồn nhiều thì hạ nhẹ. Giá cứ nhảy liên tục nên khách phải cân nhắc kỹ”, chị Như nói.

Chị Nguyễn Thị Trang ở Tam Trinh, Hà Nội chia sẻ: "Tuần trước tôi đi chợ, hỏi giá tôm còn dưới 400 nghìn, nay đã lên 420 nghìn rồi. Thịt lợn cũng tăng vù vù nên tôi chuyển sang mua cá nhiều hơn để làm lẩu và kho tộ, vừa đổi vị vừa đỡ áp lực ví tiền".

Nhiều người mua thừa nhận tôm vẫn là món khó bỏ trên mâm cỗ nhưng lượng mua được tính toán chặt chẽ hơn. Chị Hoàng Thu Hà ở Thái Thịnh, Đống Đa chia sẻ, gia đình chỉ mua vừa đủ dùng. “Giá cao nên không dám mua nhiều như mọi năm, chủ yếu giữ món tượng trưng”, chị Hà nói.

Ngược lại, các loại cá nước ngọt thông dụng như cá chép, cá trắm, cá điêu hồng lại khá ổn định, chỉ tăng nhẹ khoảng 3-5% so với ngày thường, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình để cân đối ngân sách.

Trái với việc tăng giá ở quầy thịt và tôm, khu bán cá giữ giá ổn định. Cá trắm, cá chép, cá rô phi và nhiều loại cá biển gần như không biến động mạnh so với nhiều tuần trước. Chị Hoa, một tiểu thương bán cá tại chợ Thái Thịnh, Đống Đa cho biết, những ngày thịt lợn tăng cao, cá bán tốt hơn vì giá dễ chịu: “Khách chuyển sang ăn cá để tiết kiệm chi phí”.

Dù giá cả có biến động, ghi nhận chung cho thấy người dân không còn tâm lý tích trữ hàng hóa ồ ạt như các năm trước. Xu hướng tiêu dùng có kế hoạch và ưu tiên thực phẩm sạch, có nguồn gốc đang chiếm ưu thế.