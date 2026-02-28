Sáng 28-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh

Sáng 28-2, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận diễn biến đáng chú ý sau dịp Thần Tài. Tại hệ thống Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều thương hiệu lớn, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng đồng loạt tăng mạnh, được công bố ở mức khoảng 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Một số doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đang bán vàng nhẫn trơn với giá tương đương vàng miếng SJC, khoảng 187 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng SBJ của Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank ghi nhận mức thấp hơn với 174,5–177,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 5.280 USD/ounce, tăng tới khoảng 114 USD/ounce so với phiên trước. Dòng vốn đầu tư từ các kênh khác đang dịch chuyển sang vàng trong bối cảnh nhu cầu tài sản an toàn gia tăng.

Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng được cho là tình hình bất ổn tại Trung Đông, liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cảnh báo từ phía Mỹ. Nhờ đó, giá vàng quốc tế hiện ở mức cao nhất trong gần một tháng qua.

Căng thẳng địa chính trị được dự báo tiếp tục hỗ trợ giá vàng đi lên trong ngắn hạn, trong khi cầu vàng từ các ngân hàng trung ương cùng lực mua của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy giá trong trung và dài hạn.

Nếu quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 167 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch giá vẫn đang rộng và hấp dẫn nhà đầu tư trong nước.