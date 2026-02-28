Theo dự báo mới nhất từ các nhà phân tích hàng hóa tại JP Morgan, giá vàng giao ngay sẽ tăng thêm 22% so với mức hiện tại vào cuối năm 2026.

JP Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt 6.300 USD (ảnh minh họa).

Trong một báo cáo được công bố hôm 25/2, các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, nhu cầu mạnh mẽ và bền vững từ cả các ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư trong suốt năm 2026 cuối cùng sẽ đẩy giá vàng lên mức 6.300 USD/ ounce.

Dự báo của JP Morgan cho thấy, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng giá vào tháng 12/2026 khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ, với nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử.

Mặc dù đợt tăng giá vàng này không diễn ra theo đường thẳng và sẽ không tiếp tục như vậy, nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng thúc đẩy giá vàng tăng cao vẫn chưa kết thúc", Natasha Kaneva, người đứng đầu Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại JP Morgan, cho biết.

Đồng USD yếu hơn, lãi suất thấp hơn ở Mỹ, và sự bất ổn kinh tế và địa chính trị thường là những yếu tố tích cực thúc đẩy giá vàng, và tất cả đều đóng vai trò trong đợt tăng giá hiện tại.

Ngân hàng đầu tư JP Morgan lưu ý rằng, kim loại này vừa đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro giảm giá trị, vừa là một lựa chọn không sinh lời thay thế cho trái phiếu kho bạc Mỹ và các quỹ thị trường tiền tệ.

Trong quý 3/2025, tổng nhu cầu vàng của nhà đầu tư (ETF, hợp đồng tương lai, vàng thỏi và tiền xu) và ngân hàng trung ương đạt khoảng 980 tấn, cao hơn 50% so với mức trung bình của bốn quý trước đó, ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại JP Morgan, cho biết.

Và với việc giá tăng, "950 tấn tương đương với khoảng 109 tỷ USD, giá vàng trung bình 3.458 USD/ounce trong quý 3/2025 - cao hơn khoảng 90% so với mức trung bình của bốn quý trước đó", báo cáo ghi nhận.

Các dự báo giá của JP Morgan Global Research dự kiến các ngân hàng trung ương sẽ mua 755 tấn vàng trong năm 2026 – thấp hơn mức đỉnh điểm hơn 1.000 tấn được ghi nhận trong ba năm qua, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình trước năm 2022 là 400-500 tấn.

Nhu cầu đầu tư cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ như đã thấy trong năm 2025.

Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, trên thị trường vàng tài chính, vị thế giao dịch tương lai của các nhà đầu tư vẫn ở trạng thái mua vào, hoặc với kỳ vọng giá sẽ tăng trong tương lai. Mặc dù đây là thành phần nhanh nhất xét về dòng vốn, nhưng vị thế giao dịch tương lai chỉ là một phần tương đối nhỏ trong tổng lượng vàng mà các nhà đầu tư nắm giữ, bao gồm cả các quỹ ETF vàng và vàng thỏi, vàng xu vật chất.

Họ dự báo khoảng 250 tấn vàng sẽ chảy vào các quỹ ETF trong năm 2026, trong khi nhu cầu vàng thỏi và vàng xu dự kiến sẽ một lần nữa vượt qua mức 1.200 tấn mỗi năm.

JP Morgan cũng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng hơn nữa về lượng vàng sở hữu trong năm 2026, với các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền điện tử là những nguồn cầu tiềm năng mới.