Loại trà đắt như vàng ở Nghệ An

Cây chè hoa vàng (Camellia chrysantha) là một loài thực vật quý có giá trị cao về dược liệu và kinh tế. Loại cây này mọc tự nhiên tại các rừng ở xã Thông Thụ, Đồng Văn, Tiền Phong, Mường Nọc, Châu Kim, Hạnh Dịch thuộc huyện Quế Phong (cũ), tỉnh Nghệ An. Cây bụi hoặc thân gỗ nhỏ cao 3 - 5 mét. Cành non màu nâu nhạt, có lông mịn, cành già nhẵn. Lá có cuống, dài 5 - 8 mm, hơi có lông. Phiến lá hình bầu dục thuôn hoặc bầu dục rộng, dài 15 - 40 cm… (Ảnh: Hải Chi).

Hoa màu vàng, mọc ở đầu cành hoặc nách lá, cỡ 3 - 4 cm. Cuống hoa dài 4 - 7 mm, cánh hoa gồm 10 - 12 cánh, gần tròn, trứng ngược hoặc bầu dục…(Ảnh: Hải Chi).

Hàng năm, mỗi khi đến vụ hoa nở, người dân bản địa đi hái lượm. Họ mang theo dụng cụ, cơm nước vào rừng từ sáng sớm và trở về lúc xế chiều. Việc bảo quản hoa sau khi vừa hái phải rất cẩn thận, vì vậy người dân thường chặt các cây nứa rừng để đựng hoa. Cây nứa mát lạnh, hoa khi bảo quản bên trong sẽ không bị hỏng hoặc dập. Một ống nứa dài một mét, đường kính 5-7 cm sẽ chứa được 1-1,5 kg hoa tươi. (Ảnh: Hải Chi).

Trung bình một ngày, một người hái được 1 - 5 kg. Một kg hoa chè tươi hái từ rừng bán cho thương lái giá dao động 140.000 - 200.000 đồng. (Ảnh: Hải Chi).

Hoa trà sau khi thương lái và các cơ sở thu gom xong sẽ thuê nhân công thực hiện các công đoạn chế biến. Từng bông sẽ được nhặt và rửa sạch, để cho ráo nước. Ở huyện Quế Phong cũ có nhiều cơ sở chế biến và kinh doanh trà hoa vàng.(Ảnh: Hải Chi).

Tại công đoạn bóc tách bông đòi hỏi nhân công phải tỉ mẩn để giữ được nhuỵ hoa, cánh hoa không gãy và rơi. (Ảnh: Hải Chi).

Hoa sau đó được xếp thủ công từng bông nằm trên giá sắt để cho vào lò sấy bằng điện. Thời gian sấy hơn nửa ngày ở mức nhiệt 55 - 60 độ C. (Ảnh: Hải Chi).

Chị Sầm Thị Thanh, một chủ cơ sở tại xã Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho hay, trung bình cứ 6 kg hoa tươi sẽ được 1 kg hoa khô đã sấy. Năm nay cơ sở của chị Thanh cho ra thị trường khoảng 2 tạ chè khô. “Các công đoạn phải chuẩn chỉ và kinh nghiệm theo thời gian để đạt chất lượng nhất…”, chị Thanh nói thêm. (Ảnh: Hải Chi).

Trà thành phẩm sau đó được đóng vào hộp nhựa, bao bì với mức từ 0,5 lạng trở lên. Giá loại trà này trên thị trường dao động từ 2 – 10 triệu đồng/kg, loại đặc biệt có thể cao hơn hoặc tuỳ thuộc vào thương hiệu đạt chứng nhận OCOP (sản phẩm đạt chất lượng, đặc trưng, tiêu biểu ở địa phương). (Ảnh: Hải Chi).

Mặc dù giá cao, song loại đặc sản này ngày càng hút khách. Nhiều người cũng chọn loại trà này làm quà biếu trong dịp lễ Tết, thăm hỏi nhau. Mỗi năm, nhiều tấn trà thành phẩm tại vùng quê này được tung ra thị trường trong và ngoại tỉnh. (Ảnh: Hải Chi).

Bình đựng trà hoa vàng đã pha sẵn từ nhà mang tới công sở của chị Nga, trú ở Hà Nội. “Trà sau khi pha có màu nước vàng óng, vị thơm đặc trưng, dễ uống..”, chị Nga nhận xét. Theo một số tài liệu, tác dụng của trà này là hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch, giải độc cơ thể, hỗ trợ điều hòa đường huyết, thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân…(Ảnh: Hải Chi).