Giá vàng hôm nay 28-2: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 28-2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 5.280 USD/ounce, tặng mạnh 114 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.166 USD/ounce. Đà tăng này phản ánh sự chuyển dịch dòng vốn từ các tài sản rủi ro sang kênh trú ẩn truyền thống.

Yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của vàng là tình hình bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cảnh báo từ phía Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Iran chưa đáp ứng các yêu cầu kiềm chế hoạt động hạt nhân.

Ông Trump nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ không mong muốn xung đột nhưng vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu không đạt được thỏa thuận có ý nghĩa. Các tuyên bố này, kết hợp với việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản bảo toàn vốn hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã chịu áp lực bán ra, với nhiều chỉ số chính chìm trong sắc đỏ. Dòng tiền dịch chuyển sang vàng đã góp phần củng cố đà tăng của kim loại quý này, khi các nhà đầu tư ưu tiên giảm thiểu rủi ro trước những bất định địa chính trị.