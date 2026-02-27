Giá vàng hôm nay mới nhất (27/2) diễn biến lạ: "Biển người" chen chúc mua vàng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay 27/2 đi ngang, người mua vẫn đông

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 27/2, tại cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) sáng nay, người dân tiếp tục xếp hàng đông nghịt chờ mua vàng, thậm chí phía bên trong cửa hàng chật kín nhiều khách hàng tiếp tục chen vào. Nhu cầu mua vàng vẫn duy trì ở mức cao khi giá vàng hôm nay "im hơi lặng tiếng".

Cửa hàng vàng Bảo Tín Minh châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đông nghịt người mua sau ngày vía Thần tài. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Quyết Thắng (phường Láng, Hà Nội) cho biết, hôm qua do bận công việc chưa đi mua được vàng nên hôm nay anh đi mua bù.

"Tôi nghĩ mua đúng hôm hay khác hôm cũng vẫn là may mắn do mua vàng dịp đầu năm. Tuy nhiên, hôm nay đến cửa hàng tôi bất ngờ vì vẫn rất nhiều người tới xếp hàng mua", anh Thắng chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng hôm nay bán ra không giới hạn số lượng và theo nhu cầu của khách hàng.

Người mua vàng chen chúc nhau trong ngày giá vàng bất động. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 12 giờ trưa ngày 27/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng vàng tiếp tục bán ra không giới hạn trong ngày hôm nay 27/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181 - 184 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khảo sát của Dân Việt trong 10 năm qua cho thấy, một quy luật "bất thành văn" thường thấy là ngay sau ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước thường có xu hướng hạ nhiệt, sụt giảm từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/lượng do lực cầu đột biến đã cạn.Tuy nhiên, "điểm lạ" năm nay là giá vàng hôm nay (27/1) không tăng, không giảm và lực cầu vẫn tăng cao.

Giá vàng thế giới giằng co ở ngưỡng 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 12 giờ hôm nay ngày 27/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.187 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và ngang ngửa so với sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, đà tăng giá của vàng có thể đã hạ nhiệt sau khởi đầu sôi động hồi đầu năm, nhưng các yếu tố cấu trúc hỗ trợ thị trường kim loại quý vẫn vững chắc và ngày càng có lợi cho vàng hơn bạc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Nitesh Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree cho biết rằng mặc dù cả hai kim loại đều đối mặt với bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy biến động, vàng dường như có vị thế tốt hơn bạc với vai trò là kim loại tiền tệ trong những tháng tới.

Sau đợt tăng mạnh và giảm đột ngột hồi tháng 1, giá vàng đã bước vào giai đoạn tương đối ổn định, với mức giá duy trì trên 5.100 USD/ounce.

"Đà tăng trưởng của tháng trước là mang tính đầu cơ bất thường. Chúng ta đã chứng kiến ​​sự biến động mạnh hơn ở vàng so với Bitcoin, điều này là không bình thường", ông Nitesh Shah phân tích.

Mặc dù có thể mất thêm thời gian để thị trường ổn định trở lại, ông Shah cho biết vàng đang được hưởng lợi từ "quy mô mở rộng" của người mua, bao gồm các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí Trung Quốc, ngân hàng trung ương, và thậm chí cả nhu cầu vàng kỹ thuật số và vàng được mã hóa .

Đồng thời, những lo ngại về sự chi phối tài chính ý tưởng cho rằng các ngân hàng trung ương cuối cùng sẽ buộc phải đáp ứng nhu cầu vay nợ không bền vững của chính phủ tiếp tục tạo ra sự hỗ trợ về mặt cấu trúc cho kim loại này.

Về những yếu tố có thể tạo động lực mới cho giá vàng và đẩy nó trở lại mức cao kỷ lục của tháng trước, ông Shah cho rằng các nhà đầu tư vẫn cần chú ý đến chính sách tiền tệ toàn cầu, hiện đang được Cục Dự trữ Liên bang dẫn dắt.

Ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ tương đối trung lập, dường như không vội vàng cắt giảm lãi suất trước mùa hè. Tuy nhiên, ông Shah cho rằng chính sách tiền tệ không thể được hiểu một cách tách rời khỏi thực tế tài chính.

Ông nói thêm rằng khi việc trả nợ trở nên không bền vững và thị trường trái phiếu trở nên hỗn loạn, các ngân hàng trung ương sẽ phải hành động mạnh tay, bằng cách cắt giảm lãi suất hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ dưới một hình thức khác. Trong bối cảnh hiện nay, ông cho rằng việc mở rộng bảng cân đối kế toán có thể là con đường dễ được chấp nhận hơn về mặt chính trị.