Giá vàng, bạc thế giới ngày 13/3 đồng loạt giảm

Giá vàng và bạc giảm nhẹ, chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số Đô la Mỹ và lo ngại lạm phát toàn cầu sẽ gia tăng, điều này có thể làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý này.

Giá vàng bạc thế giới tiếp tục suy giảm (ảnh minh họa).

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên thị trường vàng và bạc. Yếu tố tăng giá từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến tranh Iran và tâm lý né tránh rủi ro mạnh mẽ trên thị trường nói chung đang bị lấn át bởi các yếu tố nêu trên.

Giá vàng giao tháng 4 giảm 43,00 USD xuống còn 5.136,40 USD. Giá bạc giao tháng 5 giảm 0,365 USD xuống còn 85,15 USD.

Các nhà giao dịch vàng và bạc đã nhận thấy rằng, trong sự kiện địa chính trị được cho là lớn nhất và có khả năng gây bất ổn nhất trong nhiều thập kỷ, cuộc chiến ở Iran lại không tác động đáng kể đến giá vàng và bạc, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Khi một thị trường không thể tăng giá dựa trên những tin tức cơ bản tích cực mới (như cuộc chiến Iran đối với kim loại), thì đó là dấu hiệu cho thấy phe mua đã cạn kiệt sức lực và các thị trường chính đã đi đến hồi kết.

Trên các thị trường quốc tế, chỉ số Đô la Mỹ tăng cao, giá dầu thô Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh mức 96,00 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,23%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng 4 là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức cao nhất tuần trước là 5.434,10 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức 5.000,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm ở mức 5.200,00 USD và sau đó là mức cao nhất tuần này ở mức 5.248,70 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 5.100,00 USD và sau đó là 5.000,00 USD.

Phe mua hợp đồng tương lai bạc tháng 5 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh ở mức 95,86 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mức thấp nhất tháng 2 là 71,815 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất tuần này là 90,385 USD và sau đó là 92,50 USD. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức thấp nhất hôm nay là 84,06 USD và sau đó là 82,50 USD.