Vì sao giá vàng mất đà tăng?

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng SJC đã giảm khoảng 900 nghìn đồng mỗi lượng. Bước sang phiên sáng nay, thương hiệu vàng này tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết tại 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn ghi nhận mức giảm sáng nay dao động từ 1,3 cho đến 2 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, một số thương hiệu vàng nhẫn đang niêm yết như sau: Nhẫn tròn SJC 999.9 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 181,3 – 184,3 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 12/3 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm tới 96 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 5.078,4 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý phục hồi nhẹ và hiện đang giao dịch quanh 5.110 USD/ounce.

Dù bất ổn gia tăng, giá vàng vẫn suy giảm

Liên quan đến giá năng lượng, hôm thứ Tư, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã kích hoạt đợt giải phóng dự trữ phối hợp lớn nhất trong lịch sử 50 năm của mình - khoảng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược trên khắp hơn 30 quốc gia thành viên.

Mục tiêu là để ổn định thị trường năng lượng sau khi cuộc xung đột Iran làm tắc nghẽn hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz, điểm nghẽn hẹp mà thông thường khoảng một phần năm lượng dầu mỏ hàng ngày của thế giới đi qua.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của thị trường dầu mỏ lại khá thờ ơ. Giá dầu thô WTI đã tăng hơn 4% trong ngày công bố thông tin. Điều đó cho thấy thị trường đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn lần này lớn hơn bất kỳ biện pháp khẩn cấp nào để khắc phục nó.

Iran dường như hiểu thông báo của IEA là một hành động khiêu khích. Vài giờ sau khi thông tin được công bố, các tàu chở đầy chất nổ của Iran đã tấn công hai tàu chở dầu thô của Iraq gần Basra, khiến chúng bốc cháy và ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Cơ quan quản lý cảng của Iraq đã đình chỉ tất cả các hoạt động dầu mỏ để đáp trả.

Các cuộc tấn công này đánh dấu những vụ tấn công trực tiếp đầu tiên vào các tàu chở dầu trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq kể từ khi chiến sự bắt đầu. Nó cho thấy Iran không có ý định cho phép ổn định thị trường năng lượng thông qua con đường ngoại giao.

Vậy tại sao giá vàng lại giảm trong bối cảnh dường như đang xảy ra một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng? Có một số yếu tố đang tác động tiêu cực đến kim loại này hiện nay. Thứ nhất, hành động của IEA, dù không đạt hiệu quả trước mắt, song nó cũng báo hiệu rằng can thiệp chính sách phối hợp đang được xem xét và các nhà đầu tư kỳ vọng những rủi ro sẽ giảm bớt.

Cùng với đó, mức độ nghiêm trọng của cú sốc dầu mỏ ở mức này đang bắt đầu ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu. Oxford Economics đã xác định 140 USD/thùng là ngưỡng mà tại đó nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nhẹ. Trong khi người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân sự Iran tuần này đã cảnh báo về việc giá dầu có thể lên đến 200 USD.

Ở những mức cực đoan đó, kịch bản chuyển từ cú sốc lạm phát sang sự phá hủy nhu cầu hoàn toàn, khi đó đặc tính phòng ngừa lạm phát của vàng trở nên ít quan trọng hơn nhiều.

Một cuộc suy thoái toàn cầu sâu rộng sẽ làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất khẩn cấp, một tín hiệu tích cực trong ngắn hạn đối với vàng, nhưng cũng gây ra tình trạng thiếu thanh khoản trên diện rộng, trong đó tất cả các tài sản, bao gồm cả vàng, có thể bị bán tháo mạnh.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đã mua vàng từ lâu trước khi cuộc xung đột này xảy ra đang thu được lợi nhuận, và việc chốt lời trong bối cảnh bất ổn gia tăng là một phản ứng hợp lý khi kịch bản địa chính trị trở nên khó đoán.