Sáng 25-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay tăng mạnh ở thị trường trong nước và quốc tế, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng.

Sáng 25-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết lên mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào, 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua và đang ở mức cao nhất trong 2 tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng và được giao dịch lên 148,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay tăng vọt

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 4.152 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Còn nếu so với phiên trước, giá vàng đã tăng trên 100 USD/ounce - là mức tăng rất mạnh trong vài ngày qua.

Giá vàng tăng mạnh trước thời điểm Mỹ bước vào giai đoạn công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đã thúc đẩy nhà đầu tư tạm thời trú ẩn vốn vào kim loại quý này. Dù chỉ số đồng USD (DXY) tăng vọt vượt 100 điểm trong phiên, giá vàng vẫn không ngừng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,1 triệu đồng/lượng.

