Kinh tế 24h: Giá vàng biến động khó lường

Giá vàng biến động khó lường, vào một tuần mới đầy áp lực

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động khó lường, bước vào tuần mới (24-28/11/2025) đầy áp lực. Sáng 24/11, giá giao ngay giảm 0,56% xuống 4.041 USD/ounce (khoảng 128,5 triệu đồng/lượng), sau hơn một tháng dao động mạnh: từ đỉnh kỷ lục 4.381 USD/ounce (21/10) lao dốc về 3.890 USD (28/10), rồi hồi phục lên 4.235 USD (13/11). Tuần qua, giá đi ngang 4.000-4.100 USD/ounce, giảm tổng 7,6% trong tháng nhưng vẫn tăng 22,5% sáu tháng và 54,2% từ đầu năm.

Nguyên nhân chính: chốt lời sau chuỗi tăng, căng thẳng Mỹ-Trung hạ nhiệt, Mỹ mở cửa sau 43 ngày đóng cửa, Nga bán vàng dự trữ (hơn 2.300 tấn) để cân ngân sách. Kỳ vọng Fed giảm lãi suất suy giảm (từ 90% xuống dưới 20% trước họp 10/12), USD hồi phục, chứng khoán Mỹ bán tháo. Tuy nhiên, vàng được hỗ trợ bởi lạm phát, bơm tiền, bất ổn địa chính trị.

Khảo sát Kitco: 31% chuyên gia dự báo giảm, 54% đi ngang; nhà đầu tư cá nhân lạc quan 61%. Tuần này, dữ liệu kinh tế Mỹ dồn dập (PPI, bán lẻ, GDP, PCE...) có thể ảnh hưởng kỳ vọng Fed. Các chuyên gia như Adrian Day cho rằng vàng cần thời gian trước xu hướng tăng bền vững; Rich Checkan nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ mua vào nếu điều chỉnh.

Dự báo dài hạn: tăng lên 5.000 USD/ounce năm 2026 nhờ nới lỏng tiền tệ, nợ công, địa chính trị. UBS nâng dự báo giữa năm 4.500 USD, nhưng cảnh báo kịch bản xấu 3.700 USD. Dự luật kiểm kê vàng Mỹ có thể thêm biến động.

Trong nước, giá SJC đứng yên 148,4-150,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 146-148,5 triệu, Doji 146,1-149,1 triệu (giảm nhẹ 200.000 đồng). Nhà đầu tư cần thận trọng trước dữ liệu sắp công bố.

Cổ phiếu VIC tăng giá, tài sản của gia đình ông Phạm Nhật Vượng ra sao?

Ngày 24/11, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 4,2% lên 239.500 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức tăng gần 6 lần từ đầu năm và đưa vốn hóa tập đoàn vượt 922.000 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu sàn chứng khoán Việt Nam. Đà tăng mạnh mẽ này đã giúp tài sản gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng bứt phá ngoạn mục. Theo cập nhật mới nhất của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 22 tỷ USD, tăng 17,6 tỷ USD chỉ trong chưa đầy một năm, vươn lên vị trí thứ 101 người giàu nhất thế giới.

Cùng ngày, bà Phạm Thu Hương – vợ ông Vượng, Phó Chủ tịch Vingroup – có thêm khoảng 1.700 tỷ đồng, nâng tổng tài sản từ cổ phiếu VIC lên hơn 40.000 tỷ đồng (khoảng 1,5 tỷ USD) nhờ nắm giữ 170 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng – em gái bà Hương, cũng là Phó Chủ tịch Vingroup – sở hữu 114,1 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 27.300 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD), tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng chỉ trong một phiên.

Dù ông Vượng chỉ trực tiếp sở hữu 10,1% cổ phần VIC, gia đình ông cùng các công ty riêng vẫn nắm quyền chi phối khoảng 65% Vingroup và gần một nửa vốn VinFast. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của tập đoàn rất tích cực với doanh thu thuần 169.611 tỷ đồng (tăng 34%), lợi nhuận sau thuế 7.565 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ), chủ yếu nhờ bất động sản phục hồi mạnh mẽ, bù đắp cho mảng xe điện. Với đà tăng hơn 40% chỉ trong hơn một tháng qua, cổ phiếu VIC và khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường.

Cá nhân giao dịch trên sàn tài sản số chưa được cấp phép bị phạt tới 30 triệu đồng

Dự thảo Nghị định mới của Bộ Tài chính quy định xử phạt nghiêm các hành vi giao dịch tài sản mã hóa trái phép tại Việt Nam. Cá nhân trong nước giao dịch trên các sàn tài sản số chưa được cấp phép sẽ bị phạt 10-30 triệu đồng. Các tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo khi chưa có giấy phép có thể bị phạt nặng 180-200 triệu đồng, buộc nộp lại toàn bộ lợi nhuận bất hợp pháp và gỡ bỏ hệ thống vi phạm. Cá nhân cung cấp dịch vụ tương tự bị phạt 90-100 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định tổ chức không thực hiện KYC, không tách biệt tài sản khách hàng hoặc không giám sát giao dịch sẽ bị phạt 50-150 triệu đồng; vi phạm nghiêm trọng về hồ sơ báo cáo có thể chịu mức phạt tới 200 triệu đồng.

Theo Nghị quyết 05, nhà đầu tư Việt Nam phải chuyển toàn bộ tài sản mã hóa từ sàn nước ngoài về các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép trong vòng 6 tháng, thực hiện đầy đủ KYC và dùng tài khoản ngân hàng chính chủ.

Hiện Việt Nam có khoảng 21 triệu người tham gia thị trường tài sản mã hóa (chiếm ~21% dân số), đứng top 3-4 thế giới, với tổng doanh số quay vòng vượt 200 tỷ USD. Thị trường này sẽ chịu sự quản lý đồng thời của 3 cơ quan: Bộ Tài chính (dịch vụ & giao dịch), Ngân hàng Nhà nước (dòng tiền, thanh toán) và Bộ Công an (phòng chống lừa đảo, tội phạm công nghệ cao). Dự thảo đang lấy ý kiến để sớm hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.