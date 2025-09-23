Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới 3.755 USD

Giá vàng giao ngay sáng 23/9 tiếp tục tăng mạnh trên thị trường châu Á và lên mức 3.755 USD/ounce, tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên 3.723 USD/ounce, phá vỡ kỷ lục 3.700 USD đã thiết lập vào giữa tháng 9.

Như vậy, so với đầu năm, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 40-42%, từ mức 2.650 USD lên trên 3.700 USD/ounce như hiện tại.

Vàng thế giới tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Trước đó, vào rạng sáng 18/9 (giờ Việt Nam), Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất xuống 4-4,25%, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng nới lỏng hơn nữa.

Ủy ban Thị trường mở Fed (FOMC) mô tả hoạt động kinh tế Mỹ ở mức “vừa phải”, nhưng bổ sung rằng “mức tăng việc làm mới đã chậm lại” và lạm phát “đã tăng lên và vẫn ở mức khá cao”.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: HH

Giới đầu tư càng có kỳ vọng Fed giảm lãi suất nhanh hơn trước những phát biểu của nhiều quan chức Fed và dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ được công bố vào cuối tuần này. Dự kiến Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu vào tối 23/9 (giờ Việt Nam).

Thị trường cũng tập trung vào việc công bố dữ liệu giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi của Mỹ vào ngày 26/9 để có thêm gợi ý về tốc độ hạ lãi suất tiếp theo.

Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ có thêm hai đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12/2025, với xác suất lần lượt là 93% và 81%.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương châu Á. Các nhà đầu tư phương Tây gần đây cũng gia tăng đầu tư vào vàng thông qua các quỹ ETF vàng.

Theo Metals Focus, từ năm 2022 đến nay, mỗi năm các ngân hàng trung ương mua ròng hơn 1.000 tấn vàng. Nhiều quốc gia đang phát triển muốn đa dạng hóa khỏi đồng USD sau khi phương Tây đóng băng gần một nửa dự trữ ngoại hối của Nga năm 2022.

Căng thẳng địa chính trị cùng chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là những yếu tố đẩy giá vàng tăng.

Nhu cầu vàng dự báo sẽ tăng trong mùa cao điểm sắp tới tại Trung Quốc và Ấn Độ.

Giới phân tích cho rằng thế giới có thể bước vào một chu kỳ siêu hàng hóa 2.0, gợi nhớ giai đoạn cuối thập niên 1970, khi vàng tăng vọt hơn 120% trong năm 1979 trước khi đạt đỉnh 850 USD/ounce vào đầu năm 1980. Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ nới lỏng, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu phòng hộ trước lạm phát và nguồn cung hạn chế có thể tạo nên đợt dịch chuyển tài sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Một số tổ chức thậm chí dự báo giá vàng lên 5.000 USD/ounce.

Trong nước, sáng 23/9, giá vàng SJC được mua vào và bán ra ở mức: 132,6 triệu đồng/lượng và 134,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức đóng cửa hôm qua.