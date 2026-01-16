Giá bạc hôm nay 16/1: Bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Bạc thỏi Ancarat ở mức 93,76 USD/ounce

Sáng 16/1, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,41 - 3,51 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 90,93 - 93,76 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,37 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,46 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,42 - 3,52 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 91,19 - 94,02 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,69 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,77 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/1.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,46 - 3,54 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên tới ngưỡng kháng cự

Sáng 16/1 (theo giờ Việt Nam) bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 90,65 USD/ounce, tăng 2,67 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới sau phiên điều chỉnh đã bật tăng trở lại, diễn biến gần đây cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, nơi xu hướng có thể đảo chiều rất nhanh. Các nhịp điều chỉnh ngắn hạn của kim loại trắng không bị nhìn nhận là tín hiệu tiêu cực, mà ngược lại, đang được xem như cơ hội gia nhập thị trường, đặc biệt khi giá lùi về vùng quanh 80 USD/ounce – mốc từng đóng vai trò kháng cự quan trọng.