Giá bạc tăng nóng, nhanh hơn cả vàng: Nhà đầu tư có nên xuống tiền?

Có nên đầu tư bạc?

Chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương cho biết, động lực tăng giá của bạc và vàng đến từ các thông tin liên quan đến CPI và lạm phát của Mỹ, trong đó lạm phát lõi thấp hơn kỳ vọng, qua đó ủng hộ quan điểm Fed có thể hạ lãi suất khoảng 2-3 lần trong năm nay. Đây được xem là thông tin tích cực đối với thị trường bạc và vàng.

Theo bà Phương, khoảng hơn một tuần qua, giá bạc tăng rất mạnh, đặc biệt trong phiên giao dịch ngày 14/1. Đà tăng mạnh của bạc thời gian qua chủ yếu đến từ tâm lý mua đuổi của nhà đầu tư, khiến giá bị đẩy lên cao.

“Trên thị trường quốc tế, dòng vốn ETF từ các quỹ tín thác tăng mạnh cũng tạo thêm động lực cho đà tăng giá của bạc. Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng thị trường bạc và vàng trong năm 2026 vẫn rất tích cực. Tuy nhiên, khi giá đã lên mức cao, đặc biệt các chỉ báo kỹ thuật đang đi vào vùng quá mua, nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những phiên rung lắc mạnh”, bà Phương cảnh báo.

Thực tế, bạc quốc tế đã có một số phiên bị bán mạnh do Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế CME nâng tỷ lệ ký quỹ, buộc nhà đầu tư phải hạ margin, qua đó khiến thị trường điều chỉnh giảm.

Dù vậy, bà Phương cho rằng đây không phải diễn biến đáng lo ngại, bởi xu hướng tổng thể của thị trường vẫn là tăng và cơ hội đầu tư vẫn còn. Những phiên rung lắc như ngày 30/12/2025 hay 5/1 chỉ mang tính “thay máu” nhà đầu tư.

Chuyên gia cho rằng, thời điểm hiện nay, đầu tư bạc đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro khi giá đã ở mức cao. Ảnh: CV

Trả lời câu hỏi có nên đầu tư bạc thay cho vàng, bà Phương cho biết, từ giữa năm ngoái bà đã khuyến nghị nhà đầu tư nên dành một phần vốn trong danh mục để mua bạc. Theo bà, bạc được ví như “phiên bản beta” của vàng, thường chạy sau nhưng khi tăng thì tăng rất nhanh, điều đã được lịch sử chứng minh.

Dù vậy, với nhà đầu tư thiên về an toàn, bà Phương khuyến cáo tỷ trọng đầu tư vào bạc hoặc vàng chỉ nên tối đa khoảng 30% danh mục. Với những nhà đầu tư chưa thực sự am hiểu về bạc, chưa có kỹ năng phân bổ danh mục, không nên dành quá nhiều vốn cho một kênh đầu tư mới.

Ở thời điểm hiện tại, bà Phương khuyến nghị nhà đầu tư mới tham gia thị trường nên ưu tiên vàng nhiều hơn bạc, tránh tâm lý FOMO khi chưa hiểu rõ nguyên nhân tăng giá.

“Bạc tăng giá nhờ hai yếu tố chính là vai trò tài sản trú ẩn an toàn và nhu cầu sử dụng trong công nghiệp, đặc biệt là quang điện và phát triển kinh tế xanh. Đây là nhu cầu thực, phản ánh xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế. Mặt khác, nếu nguồn cung dần được đáp ứng, bạc hoàn toàn có thể giảm giá mạnh”, bà Phương nói.

Trong khi đó, vàng vẫn được bảo chứng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế nhờ xu hướng các ngân hàng trung ương mua vàng để đa dạng hóa danh mục dự trữ. Nếu trước đây USD chiếm tỷ trọng lớn nhất thì hiện nay vàng đã trở thành tài sản dự trữ lớn thứ hai của các ngân hàng trung ương, cao hơn cả tổng các tài sản truyền thống như euro, yên Nhật và franc Thụy Sỹ cộng lại.

Vì vậy, theo vị chuyên gia, xét về độ an toàn, đầu tư vàng mang tính ổn định cao hơn bạc. Ngược lại, với những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao, bạc vẫn là kênh có thể cân nhắc phân bổ vốn nhiều hơn.

Dự báo giá bạc và chiến lược đầu tư

Chuyên gia vàng Chu Phương dự báo, giá bạc thế giới có thể chạm mốc khoảng 100 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026. Với thị trường trong nước, mức giá 100-110 triệu đồng/kg bạc sẽ sớm xuất hiện trên bảng điện tử.

Theo bà, thời điểm này, đầu tư bạc đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro khi giá đã ở mức cao. Do đó, chiến lược phù hợp là chia nhỏ vốn, giải ngân dần theo các nhịp điều chỉnh và kiên nhẫn chờ cơ hội tốt hơn.

“Với các chỉ báo kỹ thuật đang ở trạng thái tích cực, đặc biệt khi Mỹ đã đưa bạc vào danh mục khoáng sản chiến lược, xu hướng giá bạc vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giá càng cao thì mức độ rung lắc càng mạnh. Nhà đầu tư nên canh những nhịp điều chỉnh giảm khoảng 5-10% để vào tiền, thay vì mua đuổi theo đà tăng”, bà lưu ý.

Đánh giá về hiệu suất đầu tư, bà Phương cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, tỷ suất sinh lời của bạc cao hơn vàng. Cụ thể, giá vàng trong nước tăng khoảng 80%, trong khi giá bạc tăng trên 100% trong vòng một năm qua.

Dù vậy, khi đầu tư bạc, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến thương hiệu, mức chênh lệch giá mua vào - bán ra của đơn vị giao dịch, chất lượng và cách bảo quản bạc. Việc theo dõi sát biến động giá trong nước, thế giới cũng như diễn biến của đồng USD là yếu tố không thể bỏ qua để hạn chế rủi ro.