Trổ tài chăm vườn đào cổ thụ đủ dáng thế, anh nông dân Nghệ An cho thuê cũng nhẹ nhàng đút túi nửa tỷ đồng dịp Tết

Thời điểm này, anh Lê Văn Hoàn (SN 1971, trú tại khối Trung Liên, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cho các cây đào thế cổ thụ kịp khoe sắc vào dịp Tết Nguyên đán.

Tại vườn của anh Hoàn hiện có hơn 140 cây đào thế cổ thụ, hoa sẵn sàng bung nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Khu vườn của anh Hoàn ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đang có hơn 140 cây đào thế cổ thụ sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Ảnh: N.T

Anh Hoàn cho người dân thuê cây đào thế cổ thụ với giá từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/cây. Ngoài ra, anh cũng nhận chăm sóc cây đào thế cho người dân với mức tiền công từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/cây.

Những cây đào thế cổ thụ đang chi chít nụ dự kiến sẽ giúp anh thu về khoảng nửa tỷ đồng dịp Tết năm nay.

Làm nghề cây cảnh, cây bóng mát, cây sân vườn hàng chục năm nay, anh Hoàn nhận thấy vào mỗi dịp Tết Nguyên đán nhu cầu thuê cây đào thế cổ thụ chơi của người dân trên địa bàn rất cao.

“Nếu mua cây về chi phí cao, người dân lại không biết cách chăm sóc nên cây có thể chết, hoặc hoa không nở đúng dịp Tết. Vì thế, nhiều gia đình chọn thuê cây đào thế về chơi, xong Tết là trả. Giá thuê cũng chỉ gần bằng một nửa giá trị thực của cây đào nên có thể tiết kiệm được chi phí”, anh Hoàn chia sẻ.

Những cây đào cổ thụ với đủ các dáng thế hút khách. Ảnh: N.T

Vì thế, anh Hoàn quyết định đầu tư mua đất màu, cải tạo khu vườn của gia đình để làm nơi chăm sóc, trồng đào thế, phục vụ người dân. Khu vườn cũng được đánh luống cao tránh ngập nước, bổ sung các loại phân bón hữu cơ, đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để cây đào thế phát triển.

“Đào thế cổ thụ mỗi dịp Tết đến lại được đánh lên cho vào chậu vì thế cần được chăm sóc đặc biệt để phục hồi. Từ tháng 4 là mình phải tạo tán, chỉnh tay cành cho từng cây.

Bên cạnh đó, tùy theo thời tiết từng năm để mình chọn thời điểm xuống lá cho cây đào đúng ngày, như thế hoa mới bung nở vào ngày Tết. Cây đào cổ thụ rất khó tính nên từng công đoạn đều cần được chú trọng”, anh Hoàn chia sẻ bí quyết chăm sóc cây đào thế cổ thụ.

Anh Lê Văn Hoàn chia sẻ bí quyết chăm sóc cây đào thế cổ thụ. Ảnh: N.T

Bắt đầu từ giữa tháng 12 âm lịch, anh Hoàn đã phải chuẩn bị để những cây đào thế cổ thụ chuyển đến cho người dùng.

Anh sẽ giao cây tùy thuộc vào nhu cầu của từng khách hàng. Đến rằm tháng Giêng, anh lại đánh xe đi thu cây về chăm sóc.

Nhu cầu của người dân rất lớn nên anh Hoàn đang tiếp tục cải tạo khu vườn bên cạnh để mở rộng diện tích.

Tết đến, ngoài cung cấp đào thế cổ thụ, anh Hoàn cũng nhận cải tạo, trang trí sân vườn, cây cảnh cho người dân có nhu cầu.