Giá vàng hôm nay mới nhất (15/1) bất ngờ "tụt dốc": Người mua xếp hàng dài trở lại, nhà vàng giới hạn bán ra

Giá vàng hôm nay 15/1 đồng loạt giảm mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 15/1, tình trạng xếp hàng dài mua vàng lại diễn ra khi giá vàng hôm nay giảm mạnh. Nhu cầu mua vàng tăng trở lại so với hôm qua vắng vẻ, một số người tranh thủ giá vàng giảm để đi mua do lo ngại vàng còn tiếp tục tăng mạnh.

Anh Hùng Cường (phường Kim Liên, Hà Nội) cho biết, anh vô cùng lo lắng khi giá vàng liên tục tăng trong những ngày vừa qua. Anh Cường cần mua vàng để mừng cưới vào cuối tháng này.

"Tôi chờ vàng giảm để mua nhưng mấy ngày qua tăng liên tục nên tôi rất lo ngại. Do đó, hôm nay giá giảm tôi cố gắng xếp hàng để mua chứ không mấy hôm nữa vàng lại tăng mạnh", anh Cường chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, hôm nay cửa hàng bán tối đa 1 lượng vàng nhẫn/người và khách hàng được nhận ngay sản phẩm.

Tình cảnh xếp hàng mua vàng lại tái diễn khi giá vàng hôm nay điều chỉnh giảm 1 nhịp. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 15/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng hôm nay đông hơn khiến cửa hàng giảm số lượng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 30 sáng nay ngày 15/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.588 USD/ounce, giảm mạnh 47 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, đà tăng giá của vàng và bạc đã bùng lên trở lại, với giá vàng thỏi lần đầu tiên vượt mốc 4.600 USD/ounce và các công ty môi giới lớn dự đoán sẽ đạt 5.000 USD/ounce khi một loạt các yếu tố gia tăng, củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn của kim loại này.

Kim loại này đã tăng hơn 6% chỉ trong 13 ngày của năm 2026, sau khi vượt qua nhiều cột mốc và tăng 64% vào năm ngoái.

Các công ty môi giới lớn dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, dự báo rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, chính sách tiền tệ nới lỏng, dòng vốn đổ vào ETF và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đà tăng trưởng từ năm ngoái.

Các yếu tố địa chính trị và vĩ mô đã thúc đẩy giá vàng đạt mức cao kỷ lục, xuất phát từ những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Chủ tịch Jerome Powell cho biết chính quyền Donald Trump đã đe dọa truy tố ông về tội hình sự.

Ngoài ra, còn có sự bất ổn chính trị rộng khắp bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ Nicolas Maduro của Venezuela trong một cuộc đột kích quân sự, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát Greenland và việc ông Trump cân nhắc có nên can thiệp vào tình trạng bất ổn ở Iran hay không.

Vàng cũng được hưởng lợi từ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ, điều này sẽ làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Dòng vốn đổ vào ETF và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương do nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương đã ở mức cao trong 4 năm qua và có khả năng sẽ tiếp tục tăng đến năm 2026, cùng với nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, các nhà phân tích cho biết.

Tháng 12 vừa qua, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã kéo dài đợt mua vàng của mình sang tháng thứ 14 liên tiếp, nâng tổng lượng vàng dự trữ lên 74,15 triệu ounce nguyên chất.

Khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục 53 lần trong năm 2025, dòng vốn hàng năm đổ vào các quỹ ETF vàng được hỗ trợ bằng vàng vật chất đã tăng vọt lên 89 tỷ USD, mức cao nhất từ ​​trước đến nay, theo Hội đồng Vàng Thế giới.