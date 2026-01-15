Giá vàng hôm nay 15-1: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay đi lên

Khoảng 6 giờ ngày 15-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chạm mức 4.628 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.585 USD/ounce.

Khoảng 6 giờ ngày 15-1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế chạm mức 4.628 USD/ounce, tăng khoảng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 4.585USD/ounce. Đà tăng này phản ánh tâm lý né tránh rủi ro vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi các căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Giá vàng hôm nay được hỗ trợ mạnh mẽ từ lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra liên quan đến lời khai của Chủ tịch Jerome Powell trước Quốc hội hồi tháng 6-2025.

Đồng thời, các điểm nóng toàn cầu, bao gồm tình hình bất ổn dân sự tại Iran, tiếp tục thúc đẩy dòng tiền đổ vào tài sản trú ẩn như vàng.

Trên thị trường tài chính quốc tế, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 61-62 USD/thùng, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,15-4,18% cũng tác động nhất định đến thị trường vàng.