Sáng 15-10, giá vàng miếng SJC vượt 147 triệu đồng/lượng

Sáng 15-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp đà tăng. Tại Công ty SJC, giá giao dịch vàng nhẫn đạt 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn vàng miếng trong vài ngày qua.

Trong khi đó, tại Công ty PNJ, giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng vọt lên 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 146,7 triệu đồng/lượng bán ra, áp sát giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay thậm chí đẩy giá vàng miếng SJC lên 156,5 triệu đồng mua vào và 159,5 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 12 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh do ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế chạm mốc 4.178 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu ngày. Giá vàng tiếp tục hưởng lợi trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang và chính sách tiền tệ nới lỏng.

Động thái mới nhất là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc bùng phát trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce vào tuần trước và vượt mốc 4.100 USD/ounce ngày 13-10…

Đợt tăng giá vàng lần này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hàng loạt biện pháp thương mại mạnh tay với Bắc Kinh, gồm áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu đối với phần mềm chiến lược do Mỹ phát triển, dự kiến có hiệu lực trước hoặc vào ngày 1-11.

Bước đi này được xem là phản ứng đáp trả việc Trung Quốc gần đây hạn chế xuất khẩu đất hiếm và thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước khả năng điều chỉnh giá do áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá vừa qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC vượt mốc 147 triệu đồng/lượng