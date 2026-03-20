Vàng, bạc thế giới tiếp tục bị bán tháo

Đến 19h30, giá vàng thế giới giao ngay giảm 210 USD (khoảng 5,2%) xuống 4.606 USD một ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Kim loại quý chịu sức ép khi đồng đôla mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất càng khiến vàng kém hấp dẫn.

Giá vàng thế giới lao dốc 2 phiên liên tiếp. Đồ thị: Kitco

"Vàng đã lao dốc phiên thứ hai liên tiếp, sau khi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 5.000 USD, do đồng bạc xanh mạnh lên và các phát biểu mang tính thắt chặt của Chủ tịch Fed Jerome Powell", Ole Hansen - Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết trên Reuters.

Các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Canada và Nhật Bản tuần này đều đưa ra quan điểm thắt chặt, do lo ngại giá năng lượng tăng có thể châm ngòi cho một đợt lạm phát mới. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 19/3. Dù vậy, ECB cũng thể hiện họ sẵn sàng nâng lãi nếu xung đột tại Trung Đông khiến lạm phát ở eurozone tăng vọt.

Giá dầu thô Brent ngày 19/3 vượt 115 USD một thùng, do các cuộc tấn công của Israel và Iran vào các cơ sở năng lượng trong khu vực. Giá dầu tăng có thể kéo lạm phát lên cao. Dù vàng là công cụ phòng trừ lạm phát, giá cả tăng cao sẽ khiến các ngân hàng trung ương ngần ngại giảm lãi.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tự tin vào giá vàng. "Rủi ro địa chính trị sẽ kéo dài và là chất xúc tác rất mạnh cho giá vàng. Vì thế, dù điều chỉnh ngắn hạn, giá vẫn có thể lên 6.000 USD cuối năm nay", Nitesh Shah - chiến lược gia tại WisdomTree cho biết.

Giá bạc hiện cũng giảm 6,4 USD, tương đương hơn 8%, xuống 68,8 USD một ounce. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Phiên 18/3, bạc cũng mất 4 USD, xuống 75 USD một ounce.

Tại thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cuối giờ chiều nay niêm yết giá vàng miếng tại 172,5-175,5 triệu đồng một lượng. Giá này giảm 7,5 triệu đồng so với hôm qua. Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh tương tự SJC. Giá vàng miếng hôm nay được điều chỉnh giảm 3 lần, theo diễn biến của thế giới.

Giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước cũng giảm mạnh. Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,654-2,736 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 70,7-72,9 triệu đồng một kg.