Vingroup công bố quy hoạch Khu liên hợp Thể thao Quốc tế Hùng Vương

Tập đoàn Vingroup vừa công bố quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, phía nam Thủ đô.

Công trình nổi bật nhất trong quần thể là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3 ha. Với 135.000 chỗ ngồi, sân được giới thiệu là một trong những sân vận động có quy mô sức chứa lớn nhất thế giới.

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn cùng hình tượng chim Lạc, qua đó tạo dấu ấn mang màu sắc văn hóa Việt Nam cho một công trình thể thao hiện đại.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quy hoạch còn bố trí nhiều sân tập và công trình thể thao chuyên dụng. Trong đó có sân vận động Olympic 40.000 chỗ, được định hướng đáp ứng các yêu cầu về tổ chức thi đấu điền kinh quốc tế cũng như những sự kiện thể thao, văn hóa có quy mô lớn.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng là tâm điểm của tổ hợp thể thao trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Theo kế hoạch, sân VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu thể thao lớn cùng những chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa và nghệ thuật

Trước đó, ngày 30/7, VinFast được công bố là tên chính thức của sân vận động. Việc bổ sung tên gọi Trống Đồng giúp công trình gắn thêm yếu tố văn hóa bản địa, bên cạnh dấu ấn của một thương hiệu Việt Nam hướng tới thị trường quốc tế.

Theo đơn vị phát triển, công trình được kỳ vọng thể hiện tinh thần Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời trở thành một điểm nhấn có khả năng quảng bá hình ảnh đất nước thông qua thể thao và các sự kiện quốc tế.

Sân VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Nếu triển khai theo kế hoạch, đây sẽ là một trong những công trình thể thao quy mô lớn nhất tại Hà Nội.

Khu liên hợp thể thao Hùng Vương là một phần của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, có tổng diện tích khoảng 9.200 ha. Toàn khu trải rộng trên địa bàn 11 xã, phường gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Quy hoạch được chia thành 4 phân khu A, B, C và D. Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình kết hợp thể thao với dịch vụ, du lịch và sinh thái. Trong đó, khu liên hợp thể thao cùng các làng Olympic được xem là những cấu phần quan trọng, hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc tế.