Thủ tướng yêu cầu giảm thực chất lãi suất cho vay, quản lý chặt thị trường vàng

Giảm lãi suất, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực

Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ưu tiên hàng đầu của NHNN là mọi cơ chế, chính sách và hoạt động điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Nhật Bắc)

"Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế", Thủ tướng nêu rõ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể.

"Muốn tăng trưởng 2 con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của NHNN", Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, NHNN cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, cần cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: Lãi suất, tỉ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể.

Không coi tăng trưởng tín dụng là “trần cứng”

Thủ tướng cũng yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu. NHNN và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ về việc phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Nhật Bắc)

NHNN duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ.

Thủ tướng cũng lưu ý tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng" trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Thủ tướng đề nghị tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng đề xuất cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026.