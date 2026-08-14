Hóa đơn bảo dưỡng điều hòa đội lên 10 triệu đồng vì lỗi 'hết gas'

Ban đầu, cơ sở điện lạnh báo giá bảo dưỡng và vệ sinh hai máy điều hòa 9.000 BTU và một máy 12.000 BTU là 200.000-250.000 đồng mỗi chiếc. Trong quá trình vệ sinh, nhân viên kỹ thuật nói các máy cần bơm thêm gas (môi chất làm lạnh). "Lúc đó tôi tham khảo trên mạng, ước chừng tốn khoảng 2-3 triệu đồng nên đồng ý để họ làm", chị Hường kể sự việc ngày 12/8.

Sau khoảng một giờ, nhóm thợ báo tổng chi phí 10.650.000 đồng, trong đó tiền nạp ga là 10 triệu đồng. Theo cách tính của thợ, áp suất gas của ba máy được cộng lại thành 670 PSI rồi nhân với đơn giá. Dù nghi ngờ, chị Hường vẫn thanh toán.

Ngay sau đó, chị tham khảo kỹ thuật viên của hãng sản xuất điều hòa và nhận ra có thể mình đã bị lừa nên khiếu nại. Cơ sở này đề nghị hoàn trả 4 triệu đồng, sau đó là 8 triệu đồng để bỏ qua vụ việc nhưng chị từ chối.

Hiện chị làm việc với các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo.

Một thợ đang lắp ráp điều hòa tại Hà Nội. Ảnh: P.D

Đây chỉ là một trong nhiều vụ thợ điện lạnh "vẽ bệnh", tính khống phí vật tư trong mùa nóng. Khảo sát trên VnExpress với gần 1.000 độc giả, 63% cho biết từng bị báo lỗi "hết gas" và phải trả tiền để bơm thêm.

Theo các chuyên gia, "hết gas" là một trong những lỗi người dùng khó tự kiểm chứng. Những thuật ngữ kỹ thuật như PSI hay môi chất làm lạnh có thể khiến khách hàng dễ chấp nhận trả phí mà không biết thực hư ra sao.

GS TS Nguyễn Đức Lợi, Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam, khẳng định cách tính tiền nạp ga bằng cách cộng dồn áp suất PSI như trong trường hợp trên là sai. "Chi phí vệ sinh là thỏa thuận, nhưng nạp gas phải tính theo kg nạp vào, không bao giờ tính theo áp suất PSI", ông nói.

Theo giáo sư, gas lạnh là môi chất tuần hoàn trong một hệ thống kín, không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Nếu hệ thống không rò rỉ, máy điều hòa có thể hoạt động 15-25 năm mà không cần nạp thêm. Các hãng cũng không khuyến cáo nạp gas định kỳ theo thời gian sử dụng. "Máy đang chạy bình thường không cần bơm gas", ông nhấn mạnh.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và các nhà sản xuất điều hòa, nếu thiết bị thực sự thiếu gas, nguyên nhân là hệ thống bị rò rỉ tại đường ống hoặc các mối nối. Khi đó, việc xử lý không phải là bơm thêm gas. Thợ phải tìm vị trí rò rỉ, khắc phục điểm hở, hút chân không rồi mới nạp lại lượng gas theo đúng định mức.

Nếu chỉ nạp thêm mà không xử lý chỗ rò, gas sẽ tiếp tục thất thoát và máy nhanh chóng trở lại tình trạng kém lạnh.

Khảo sát hơn 800 độc giả VnExpress cuối tháng 7, có 63% cho biết từng tốn tiền bơm thêm gas khi bảo dưỡng điều hòa.

Giáo sư Lợi cũng lưu ý điều hòa kém lạnh không đồng nghĩa với thiếu gas. Dàn nóng, dàn lạnh hoặc phin lọc bị bẩn, phòng không kín, có nguồn nhiệt lớn trong phòng hay thậm chí nạp thừa gas đều có thể làm giảm hiệu quả làm mát.

Thay vì vội gọi thợ nạp gas, người dùng nên vệ sinh phin lọc thường xuyên, bảo dưỡng dàn nóng và dàn lạnh định kỳ, đồng thời kiểm tra độ kín của phòng. Nếu máy vẫn hoạt động bình thường, không có lý do để nạp gas chỉ vì đã sử dụng trong một thời gian dài.