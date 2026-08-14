Tôm hùm Canada giá rẻ hút khách

Chị Hoa, ở phường Gia Định, cho biết gần đây đã chuyển sang mua tôm hùm Canada thay vì các dòng tôm khác. "Giá tôm này dao động dưới một triệu đồng mỗi kg, rẻ hơn nhiều so với các loại tôm hùm trong nước. Tôm lại tươi sống, vừa nhập về, thịt khá ngọt và dai", chị nói.

Ghi nhận của VnExpress tại một số cửa hàng hải sản ở TP HCM cho thấy, tôm hùm Canada loại 500-600 gram một con có giá khoảng 950.000 đồng đến 1,1 triệu đồng mỗi kg, loại từ một kg trở lên khoảng 1,3-1,4 triệu đồng. Giá hiện thấp hơn khoảng 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy loại.

Trong khi đó, tôm hùm Australia có giá khoảng 3,5 triệu đồng một kg, tôm hùm bông Việt Nam gần 3 triệu đồng và tôm hùm xanh trong nước khoảng 1,5 triệu đồng.

Ông Hồng, chủ một cửa hàng hải sản nhập khẩu trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Hòa, cho biết mỗi tháng nhập vài trăm kg. "Sản lượng tôm Canada cao hơn khoảng 30% so với các loại tôm hùm khác nhưng tôi vẫn bán nhanh nhất vì giá vừa túi tiền", ông nói.

Giá thấp đang giúp hàng Canada được ưa chuộng và xuất hiện ở nhiều nơi hơn. Ông cho biết trước đây chỉ một số ít đầu mối nhập loại này, nhưng nay ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia nhập khẩu và phân phối.

Theo đó, tôm Canada hiện được bán từ cửa hàng hải sản, siêu thị đến các kênh online. Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng đang ghép tôm hùm Canada với cua, tôm, nghêu hoặc các món hải sản khác thành combo để khách dễ lựa chọn. Cách bán này giúp khách đi nhóm hoặc gia đình có thể dùng tôm hùm mà không phải bỏ nhiều tiền cho riêng một món.

Ông Trần Văn Trường - CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia, đơn vị nhập khẩu chính ngạch tôm hùm Canada, cho hay giá là yếu tố quan trọng giúp sức mua mặt hàng này tăng. Trong 7 tháng đầu năm, lượng tôm hùm Canada được doanh nghiệp nhập về tăng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Trường, tôm này vào mùa từ tháng 7 đến tháng 9, nguồn cung dồi dào hơn hàng Australia. Chúng khỏe, sức sống tốt nên tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển, bảo quản thấp. Dù chất lượng không bằng tôm hùm Việt Nam, hàng Canada có lợi thế về nguồn cung và giá bán, hiện thuộc nhóm rẻ nhất trong các dòng tôm hùm.

Giá thấp một phần nhờ thuế nhập khẩu. Tôm hùm Canada đáp ứng điều kiện CPTPP được hưởng thuế 0% khi vào Việt Nam.

Tôm hùm Canada được bán tại cửa hàng hải sản trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (TP HCM). Ảnh: Trần Văn Trường

Canada là nước xuất khẩu tôm hùm lớn nhất thế giới. Số liệu của Bộ Thủy sản và Đại dương Canada cho thấy, nước này xuất khẩu 79.380 tấn, trị giá 3,01 tỷ USD tôm hùm trong năm 2025, cao nhất trong các nhóm thủy sản xuất khẩu của nước này.

Ở Việt Nam, tôm hùm Canada cũng đang tăng nhanh. Theo số liệu Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 34 triệu USD thủy sản từ Canada, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tôm hùm chiếm khoảng 60-65% tổng kim ngạch, tương đương khoảng 22 triệu USD trong 7 tháng. Như vậy, phần lớn giá trị thủy sản Canada vào Việt Nam nằm ở mặt hàng này.

Ngoài tôm sống, tôm hùm Canada đông lạnh cũng được bán rộng rãi hơn, với giá khoảng 600.000-900.000 đồng một kg, tùy loại. Hàng đông lạnh có thời gian bảo quản dài và có thể vận chuyển bằng đường biển, giúp chi phí thấp hơn so với tôm sống phải vận chuyển nhanh.