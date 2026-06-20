Cú tăng tỷ USD tài sản của ông Phạm Nhật Vượng và những chuyển động đáng chú ý tại Vingroup

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng cả tỷ USD chỉ trong 1 phiên giao dịch

Sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã trở thành nhân tố dẫn dắt thị trường trong phiên giao dịch ngày 18/6, góp phần đưa VN-Index tăng gần 25 điểm lên 1.830,47 điểm - một trong những mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Trong bức tranh hưng phấn đó, ba mã VIC, VHM và VRE đồng loạt đóng cửa ở mức giá trần, thu hút dòng tiền lớn và tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn thị trường. Đà tăng mạnh của VIC cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo dữ liệu sở hữu hiện tại, ông Vượng đang nắm gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng hơn 9% vốn điều lệ tập đoàn. Chỉ riêng diễn biến tích cực trong một phiên giao dịch đã giúp giá trị lượng cổ phần này tăng thêm trên 9.100 tỷ đồng. Với thị giá ngày 18/6, khối tài sản gắn với cổ phiếu VIC của doanh nhân này đạt xấp xỉ 144.000 tỷ đồng.

Số liệu cập nhật từ Forbes cho thấy tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng khoảng 1,5 tỷ USD chỉ trong ngày 18/6 và tiếp tục tăng 14 triệu USD vào phiên giao dịch cuối tuần, nâng tổng giá trị tài sản lên 31,9 tỷ USD. Nhờ đó, ông tiếp tục duy trì vị trí người giàu nhất Đông Nam Á và đứng thứ 73 trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Không chỉ người đứng đầu Vingroup được hưởng lợi từ đợt tăng giá cổ phiếu, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng ghi nhận mức gia tăng tài sản đáng kể.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, hiện sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC. Forbes ước tính giá trị tài sản của bà tăng thêm khoảng 193 triệu USD trong ngày, nâng tổng tài sản lên 3,6 tỷ USD.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương và cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup đang nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC. Đà tăng của cổ phiếu đã giúp khối tài sản của bà tăng thêm khoảng 126 triệu USD, đạt mức 2,5 tỷ USD.

Những “cú chuyển” gây kinh ngạc của Vingroup

Bên cạnh diễn biến trên sàn chứng khoán, Vingroup thời gian qua còn thu hút sự chú ý bởi hàng loạt quyết định mang tính tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn lực.

Sau những bước đi trước đây như rút khỏi lĩnh vực bán lẻ hay điện thoại thông minh, tập đoàn tiếp tục điều chỉnh định hướng đầu tư tại nhiều mảng kinh doanh trọng yếu.

Đáng chú ý, Vingroup đã chính thức dừng kế hoạch tham gia đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Sau khi từng bày tỏ mong muốn góp mặt tại dự án hạ tầng quy mô lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp đã gửi văn bản xin rút đề xuất vào cuối năm 2025.

Theo giải trình của tập đoàn, việc rút lui nhằm ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, sân vận động Hùng Vương, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và tuyến Hà Nội - Quảng Ninh.

Ở lĩnh vực xe điện, VinFast cũng đang triển khai mô hình vận hành mới. Theo kế hoạch được công bố, hoạt động sản xuất cùng một số tài sản liên quan sẽ được chuyển sang một pháp nhân khác, trong khi VinFast tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng hệ thống phân phối.

Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định đây không phải động thái rời bỏ sản xuất ô tô mà là bước đi nhằm tối ưu hiệu quả tài chính, giảm áp lực chi phí khấu hao và chi phí vốn, hướng tới mục tiêu có lãi từ năm 2027.

Trong mảng bất động sản, Vinhomes cũng đưa ra quyết định gây chú ý khi tuyên bố ngừng mở rộng quỹ đất trong nước. Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đất hiện hữu khoảng 29.500 ha cùng gần 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư với diện tích hơn 20.000 ha đã đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trong 5 - 7 năm tới.

Thay vì tiếp tục tích lũy quỹ đất như giai đoạn trước, doanh nghiệp sẽ ưu tiên khai thác hiệu quả các dự án đang sở hữu nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Dù liên tục điều chỉnh chiến lược tại nhiều lĩnh vực, Vingroup vẫn giữ vị thế doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2026, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng, thuộc nhóm kế hoạch kinh doanh tham vọng nhất của khối doanh nghiệp tư nhân trong nước.