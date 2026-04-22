Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn lời "Bình Ngô Đại Cáo" khi trả lời cổ đông về chiến lược của Vingroup

Cổ đông muốn Vingroup làm “siêu dự án 1.000 năm”

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vingroup sáng 22/4, một câu hỏi gây chú ý đã xuất hiện khi cổ đông nêu ý tưởng doanh nghiệp đứng ra quy hoạch tổng thể lãnh thổ Việt Nam với tầm nhìn hàng trăm năm.

Cụ thể, cổ đông này đề xuất Vingroup có thể triển khai một “siêu dự án” mang tính chiến lược quốc gia, bao gồm quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư, khu công nghiệp và hạ tầng trên phạm vi cả nước.

Theo quan điểm cổ đông, nếu thực hiện đồng bộ ngay từ đầu với tầm nhìn 1.000 năm, Việt Nam có thể tránh được tình trạng phải liên tục điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng rồi "đếm cây đếm cối, giải phóng lẻ tẻ" trong tương lai - đặc biệt trong bối cảnh công nghệ giao thông có thể phát triển rất nhanh, như đường sắt tốc độ lên tới 1.000 km/h trong vài thập kỷ tới.

Trả lời vấn đề này, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup cho biết ý tưởng mang tính lớn lao và gợi liên tưởng đến những tư tưởng mang tầm vóc lịch sử. Ông dẫn lại câu trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi để ví von: "Anh nói làm tôi nhớ đến Bình Ngô Đại Cáo của cụ Nguyễn Trãi: "Đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận, tan tác chim muông" trước khi khẳng định đây không phải là phạm vi mà doanh nghiệp có thể đảm đương.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng khẳng định quy hoạch quốc gia là nhiệm vụ của Nhà nước, doanh nghiệp chỉ tham gia từng dự án cụ thể.

Theo ông Vượng, việc quy hoạch tổng thể quốc gia, sắp xếp không gian phát triển trên quy mô toàn lãnh thổ là nhiệm vụ thuộc về Nhà nước. Doanh nghiệp như Vingroup chỉ có thể tham gia, đóng góp trong từng dự án cụ thể và nỗ lực tối đa trong khả năng của mình.

Chia sẻ này cho thấy ranh giới rõ ràng giữa vai trò của khu vực tư nhân và Nhà nước trong các bài toán phát triển dài hạn. Trong khi doanh nghiệp có thể đóng vai trò tiên phong ở các lĩnh vực cụ thể như đô thị, công nghiệp hay hạ tầng, thì việc thiết kế một “bức tranh tổng thể” cho cả quốc gia vẫn cần sự điều phối ở tầm vĩ mô.

Lãnh đạo Vingroup bác khả năng tham gia lĩnh vực hàng không và đã rút đề xuất đầu tư đường sắt Bắc - Nam nhưng vẫn sẵn sàng nếu Nhà nước "gọi tên".

Ở diễn biến khác, một cổ đông đặt vấn đề về khả năng tập đoàn mở rộng sang lĩnh vực hàng không hoặc quay trở lại đề xuất đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam.

Trả lời nội dung này, ông Phạm Nhật Vượng khẳng định doanh nghiệp không có kế hoạch tham gia ngành hàng không. Đối với dự án đường sắt Bắc - Nam, ông cho biết đây là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Nhà nước và Vingroup đã chủ động rút lại đề xuất đầu tư trước đó.

Tuy nhiên, người đứng đầu tập đoàn cũng nhấn mạnh, trong trường hợp được Nhà nước giao nhiệm vụ hoặc cần huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp sẵn sàng tham gia với tinh thần “nếu Tổ quốc gọi tên thì chúng tôi sẽ lên đường”.

Diễn biến cổ phiếu VIC cũng là điểm nóng được nhắc đến nhiều tại Đại hội. Nhiều cổ đông là nhà đầu tư cá nhân gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Vingroup trong bối cảnh giá cổ phiếu VIC tăng mạnh thời gian qua.

Cụ thể, tại thời điểm sáng 22/4, cổ phiếu VIC đang giao dịch quanh mốc 194.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 7 lần trong vòng 1 năm qua.

Theo Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, hiện tại Vingroup chưa có kế hoạch chia tách cổ phiếu như trong năm 2025.