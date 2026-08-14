Hơn 13.000 khách hàng miền Bắc lắp điện mặt trời, nhiều tỉnh bắt đầu hỗ trợ tiền

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục đạt kết quả tích cực, khi xu hướng hộ gia đình và các doanh nghiệp đầu tư lắp đặt tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 7, có thêm 2.981 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 105,3 MW, đạt 186% kế hoạch tháng. Tính chung 7 tháng năm 2026, tại khu vực miền Bắc (trừ Hà Nội) đã có 11.481 khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà, với công suất 499,9 MW.

Lũy kế đến ngày 31/7/2026, toàn tổng công ty có 13.080 khách hàng, tổng công suất 823,7 MW.

Theo EVNNPC, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thúc đẩy phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên phạm vi cả nước. Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu phụ tải và phát triển điện mặt trời mái nhà, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, ngành điện cũng ban hành đầy đủ quy trình, quy định, biểu mẫu và hướng dẫn thống nhất, tạo thuận lợi cho các đơn vị và khách hàng trong quá trình thực hiện.

Nhiều hộ gia đình đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà. Ảnh: ĐL Yên Mỹ

Không chỉ vậy, chi phí đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng có xu hướng giảm, trong khi thiết bị và công nghệ ngày càng đa dạng, giúp hộ gia đình và doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn.

Thực tế cho thấy, lắp đặt điện mặt trời mái nhà giúp các gia đình giảm mạnh tiền điện mỗi tháng, trong khi một số doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí điện mỗi năm. Nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích của điện mặt trời mái nhà và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được nâng cao.

Nhiều địa phương đã tích cực ban hành kế hoạch, chương trình hành động, đồng thời tăng cường phối hợp với ngành điện để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, cá nhân triển khai các thủ tục phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Trong đó, các tỉnh, thành phố cũng đã lồng ghép mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà với các chương trình chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, đồng thời quan tâm nghiên cứu các giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng tái tạo và tăng khả năng sử dụng điện tại chỗ.

Đơn cử, cuối tháng 7/2026, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ký ban hành Nghị quyết số 21 quy định chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống pin lưu trữ tại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với điện mặt trời mái nhà là 1 triệu đồng/kWp, nhưng không vượt quá 3 triệu đồng/hộ. Nếu lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện, hộ gia đình được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/kWh, nhưng tối đa 3 triệu đồng/hộ.

Như vậy, tổng mức hỗ trợ đối với cả hệ thống điện mặt trời mái nhà và BESS không vượt quá 6 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình ở Bắc Ninh.

Cuối tháng 4 năm nay, HĐND tỉnh Lai Châu cũng ban hành Nghị quyết số 09 quy định chính sách hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ và thiết bị điện sau công tơ trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình thuộc hộ dân tộc thiểu số hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại khu vực đã có lưới điện hạ áp (0,4 kV) chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Các hộ gia đình chưa được sử dụng điện lưới quốc gia do ngành điện không thể đầu tư hạ tầng lưới điện hạ áp (0,4 kV) cũng thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Cụ thể, tỉnh Lai Châu hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ với kinh phí không vượt quá 50 triệu đồng/hộ; hình thức hỗ trợ là các thiết bị, chi phí vận chuyển và lắp đặt. Tỉnh cũng hỗ trợ thiết bị sau công tơ, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hộ. Cơ chế này có hiệu lực từ ngày 22/4/2026.

Ngoài ra, một số địa phương cũng triển khai các giải pháp tín dụng xanh, tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ đầu tư điện mặt trời mái nhà. Có những tỉnh còn áp dụng cơ chế "luồng xanh 60%", theo đó rút ngắn 60% thời gian giải quyết thủ tục cho các dự án điện mặt trời mái nhà, EVNNPC cho hay.