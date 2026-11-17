Theo báo cáo sở hữu được Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) công bố ngày 12/11, Gates Foundation Trust hiện nắm giữ 1,3 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 0,11% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Trước đó, tại báo cáo ngày 11/6/2026, quỹ này sở hữu 651.070 cổ phiếu KDH, tương ứng 0,058% vốn điều lệ. Như vậy, sau khoảng 5 tháng, lượng cổ phiếu KDH trong danh mục của Gates Foundation Trust đã tăng thêm 719.153 đơn vị, tương đương hơn 110%.

Mức tăng này có một phần đến từ việc Nhà Khang Điền thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Theo phương án công bố hồi tháng 9, doanh nghiệp phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:10, tức sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ nắm giữ trước đợt phát hành, Gates Foundation Trust ước tính được phân bổ thêm 65.107 cổ phiếu KDH.

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền xuống dưới ngưỡng cổ đông lớn.

Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày 10/11, nhóm này nắm giữ tổng cộng 62,9 triệu cổ phiếu KDH, tương đương 5,0512% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến ngày 12/11, hai thành viên trong nhóm đã bán ra tổng cộng 710.000 cổ phiếu, gồm DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 210.000 cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings Limited bán 500.000 cổ phiếu.

Trong khi hai quỹ trên thực hiện giao dịch bán ra, Gates Foundation Trust không phát sinh giao dịch trong phiên 12/11, tiếp tục nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phiếu KDH. Sau các giao dịch, tổng lượng cổ phiếu do nhóm nhà đầu tư nước ngoài này sở hữu giảm còn 62,1 triệu đơn vị, tương ứng 4,9942% vốn điều lệ. Qua đó, nhóm không còn đáp ứng điều kiện cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.

Trái chiều với động thái bán ra nói trên, nhóm quỹ liên quan VinaCapital lại gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Trong phiên 10/11, nhóm này mua ròng hơn 3,38 triệu cổ phiếu KDH, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 100,71 triệu đơn vị, tương đương 8,09% vốn điều lệ.

Không chỉ Nhà Khang Điền, cổ phiếu Bluemarq Group (DXG) cũng ghi nhận sự gia tăng sở hữu từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến Dragon Capital. Ngày 10/11, nhóm quỹ này thông báo nâng lượng nắm giữ cổ phiếu DXG lên 78,5 triệu đơn vị, tương ứng 6,19% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, trong danh mục của nhóm, Gates Foundation Trust đang sở hữu gần 2,07 triệu cổ phiếu DXG, tăng thêm 1,1 triệu đơn vị so với ngày 4/11.

Trên thị trường chứng khoán, cả KDH và DXG đều trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trong vòng một năm qua. Gần đây, hai cổ phiếu bắt đầu xuất hiện nhịp phục hồi nhẹ sau khi giảm sâu.

Gates Foundation Trust là tổ chức nắm giữ tài sản đầu tư phục vụ hoạt động của Gates Foundation, quỹ từ thiện do tỷ phú Bill Gates và bà Melinda French Gates đồng sáng lập.

Theo thông tin công bố từ Gates Foundation, Bill Gates hiện là người được ủy thác của Gates Foundation Trust, trong khi hoạt động quản lý tài sản được giao cho Cascade Asset Management Company. Danh mục đầu tư của tổ chức này được quản lý độc lập với các hoạt động tài trợ từ thiện của Gates Foundation.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, Gates Foundation Trust xuất hiện trong danh sách nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan cùng nhiều quỹ thuộc Dragon Capital. Ngoài Nhà Khang Điền, tổ chức này từng nắm giữ cổ phiếu của Thế Giới Di Động, Đất Xanh, Tài chính Hoàng Huy và một số doanh nghiệp niêm yết khác.