Những tỷ phú công nghệ vướng bê bối ngoại tình

Ngày 8/11, theo Reuters, trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang nói đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình.

Hồi tháng 10, New York Times cho biết Jensen Huang có mối quan hệ mập mờ với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. Jensen Huang và Alice Huang từng chụp ảnh với nhau tại một quán bar ở Đài Bắc năm 2024.

Theo các nguồn tin, Alice Huang nói tiếng Anh tốt, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành AI, trong đó có Jensen Huang, và những người đứng đầu tại nhà sản xuất máy tính Gigabyte. Bà từng tham dự các hội nghị chuyên ngành và bữa tối riêng dành cho giới lãnh đạo doanh nghiệp.

Người vợ hiện nay của Jensen Huang là Lori Huang (tên thời con gái là Lori Mills). Họ kết hôn sau khi quen nhau tại Đại học bang Oregon. Hai người gặp nhau khi ông 17 tuổi còn bà 19 tuổi và đã gắn bó hơn bốn thập kỷ. Họ có hai con, Madison và Spencer, hiện đều làm tại Nvidia.

Một số hình ảnh giữa Jensen Huang và Alice Huang. Ảnh: Sunday Times/Punjabkesari

Elon Musk hai lần vướng cáo buộc quan hệ với phụ nữ có chồng

Elon Musk được mệnh danh là tỷ phú có "tình trường phức tạp". Ông từng có hai người vợ, trải qua ba cuộc hôn nhân, có nhiều người tình và 11 đứa con.

Ông từng bị nhắc đến trong tranh chấp giữa vợ chồng diễn viên Johnny Depp và Amber Heard. Năm 2019, Depp cáo buộc Heard qua lại với tỷ phú công nghệ từ năm 2015 khi hai người còn là vợ chồng. Musk phủ nhận, nói ông và Heard bắt đầu gặp nhau từ tháng 5/2016 và một thời gian sau mới có quan hệ tình cảm. Hai người chia tay năm 2017.

Musk và bạn gái cũ Amber Heard năm 2017. Ảnh: Splash News

Tháng 7/2022, Musk tiếp tục vướng cáo buộc có quan hệ với Nicole Shanahan, khi đó là vợ đồng sáng lập Google Sergey Brin. Wall Street Journal dẫn nguồn tin giấu tên nói sự việc xảy ra cuối năm 2021, lúc vợ chồng Brin đã ly thân.

Bill Gates và mối quan hệ với nhân viên Microsoft

Tháng 5/2021, Bill Gates thừa nhận từng ngoại tình với một nữ nhân viên Microsoft khoảng hai thập kỷ trước đó, khi còn chung sống với vợ cũ Melinda French Gates.

Theo Wall Street Journal, trước đó một nữ kỹ sư đã gửi thư cho công ty, nói có quan hệ tình ái với Gates trong nhiều năm. Nhà sáng lập và cựu CEO đã bị công ty điều tra vì cáo buộc này từ năm 2019.

Bill Gates tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng một. Ảnh: Reuters

Gates và Melinda chia tay vào tháng 5/2021 sau 27 năm hôn nhân. Hai người kết hôn năm 1994, có ba con và cùng xây dựng Quỹ Bill & Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới.

Đầu năm 2026, lịch sử ngoại tình của Gates tiếp tục được tiết lộ. Theo WSJ, tại cuộc gặp nhân viên Gates Foundation hồi tháng 2, cựu CEO thừa nhận từng ngoại tình với hai phụ nữ Nga, gồm một vận động viên bài bridge và một nhà vật lý hạt nhân.

Jeff Bezos và MC Lauren Sánchez

Tháng 1/2019, ngay khi nhà sáng lập Amazon và vợ cũ MacKenzie Scott thông báo kế hoạch ly hôn sau 25 năm chung sống, mối quan hệ giữa ông với người dẫn chương trình Lauren Sánchez bị National Enquirer đưa tin.

Bezos qua lại với Sánchez trong nhiều tháng trước thông báo ly hôn. Tờ National Enquirer thu được những tin nhắn tình cảm giữa hai người từ tháng 4/2018. Tạp chí cũng cho biết các phóng viên ảnh đã theo dõi Bezos, thấy ông nhiều lần cùng tình nhân du ngoạn bằng máy bay riêng và nhiều khoảnh khắc thân mật. Sánchez khi đó vẫn chưa ly hôn nhà quản lý nghệ sĩ Patrick Whitesell.

Jeff Bezos (phải) và Lauren Sanchez (giữa). Ảnh: Amazon Studios

Bezos và Scott hoàn tất ly hôn năm 2019. Người vợ cũ nhận khoảng 4% cổ phần Amazon. Ông tiếp tục gắn bó với Sánchez, hai người tổ chức đám cưới tại Venice, Italy, tháng 6/2025.

Sergey Brin và nhân viên tiếp thị Google Glass

Năm 2013, khi có thông tin đồng sáng lập Google Sergey Brin ly thân Anne Wojcicki, mối quan hệ giữa ông và Amanda Rosenberg cũng bị tiết lộ. Rosenberg khi đó là nhân viên tiếp thị dự án kính thông minh Google Glass.

Brin và Wojcicki kết hôn năm 2007, có hai con. Người vợ cũng là doanh nhân, đồng sáng lập công ty xét nghiệm gene 23andMe. Tháng 4/2013, Brin chuyển khỏi nhà chung của hai vợ chồng.

Trong bài điều tra công bố năm 2014, Vanity Fair dẫn lời một người bạn của gia đình cho biết Wojcicki từng phát hiện những tin nhắn giữa chồng và Rosenberg khiến bà lo ngại. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn tháng 6/2015.

Sergey Brin và Amanda Rosenberg. Ảnh: Vanity Fair

Rosenberg từng có quan hệ với Hugo Barra, lãnh đạo bộ phận Android tại Google. Việc cô đến với nhà đồng sáng lập khiến câu chuyện thu hút chú ý không chỉ vì hôn nhân của Brin mà còn bởi các mối quan hệ trong cùng công ty.

Eric Schmidt và doanh nhân Michelle Ritter

Eric Schmidt, cựu CEO Google, từng có quan hệ tình cảm với doanh nhân Michelle Ritter kém mình 39 tuổi.

Hai người nảy sinh quan hệ năm 2020, khi Ritter còn là sinh viên Đại học Columbia. Cô sống trong biệt thự của Schmidt tại Bel Air, Los Angeles và hai người cùng thành lập công ty Steel Perlot.

Michelle Ritter cùng ông Eric Schmidt rời một bữa tiệc ở Los Angeles. Ảnh:SplashNews

Chi tiết về mối quan hệ ngoài luồng bị báo chí đưa tin vào cuối năm 2025, khi Schmidt và Ritter người vướng tranh chấp liên quan đến tài chính và quyền điều hành công ty sau khi chia tay. Schmidt rút vốn và loại Ritter, người từng nhận lương một triệu USD mỗi năm, khỏi ban điều hành. Theo trang The Information, Steel Perlot hoạt động thua lỗ 61 triệu USD.

Dù là chồng của Wendy Schmidt từ năm 1980, trước Ritter, cựu CEO từng có quan hệ với nhiều phụ nữ nổi tiếng như nhà thiết kế Shoshanna Gruss, người mẫu Ulla Parker, cựu phóng viên CNBC Kate Bohner.