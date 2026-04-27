Rory Gates: Quý tử sinh ra đã ở vạch đích của Bill Gates

Rory Gates, tên đầy đủ John Gates, sinh ngày 23/5/1999, là con thứ hai của Bill Gates và Melinda French Gates. Anh cũng là con trai duy nhất trong ba người con của cặp tỷ phú quyền lực từng có cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm.

Giữa ánh hào quang của đế chế Microsoft và sự nổi tiếng toàn cầu của tỷ phú Bill Gates, Rory Gates lại là cái tên ít xuất hiện nhất trong gia đình. Không ồn ào trên truyền thông như em gái Phoebe hay thường xuyên lộ diện tại các sự kiện như chị gái Jennifer, con trai duy nhất của Bill Gates chọn cách sống kín đáo, tập trung học thuật và tránh xa spotlight.

Cái tên mang nhiều ý nghĩa

Ít ai biết, tên đệm "John" của Rory được đặt để tưởng nhớ người bạn thân quá cố của Melinda French Gates là John Neilson.

Trong hồi ký The Next Day, Melinda kể rằng John Neilson qua đời vì ung thư hạch không Hodgkin đúng thời điểm bà chuẩn bị sinh con trai. Trước khi bạn thân qua đời, bà đã hứa sẽ đặt tên con trai mình theo ông như một cách lưu giữ ký ức.

Đó là lý do Rory mang tên đầy đủ là Rory John Gates - cái tên chứa đựng cả tình bạn, mất mát và tình cảm sâu sắc của mẹ anh.

Rory Gates bên chị và em gái. Ảnh: Jennifer Gates Instagram

Được nuôi dạy tránh xa đặc quyền tỷ phú

Dù sinh ra trong một trong những gia đình giàu có nhất thế giới, Rory và hai chị em không lớn lên theo kiểu cậu ấm cô chiêu.

Bill Gates nhiều lần nói ông muốn các con tự lập, hiểu giá trị lao động và không dựa dẫm vào tài sản gia đình. Tỷ phú đồng sáng lập Microsoft từng khẳng định phần lớn khối tài sản khổng lồ của mình sẽ dành cho hoạt động từ thiện thay vì để lại toàn bộ cho con cái.

Điều đó đồng nghĩa Rory lớn lên trong môi trường đề cao học vấn, trách nhiệm xã hội và tư duy độc lập hơn là thừa kế tài sản.

Học vấn ấn tượng, theo đuổi con đường nghiên cứu

Rory tốt nghiệp Đại học Chicago vào năm 2022. Theo các nguồn tin công khai, anh hoàn thành chương trình kép cùng bằng thạc sĩ chỉ trong vòng 4 năm - thành tích cho thấy năng lực học thuật nổi bật.

Sau đó, Rory tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ tại Institute of World Politics, đồng thời làm nhà phân tích cho Afghanistan War Commission, tổ chức nghiên cứu liên quan đến cuộc chiến Afghanistan.

Khác với cha nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, Rory dường như quan tâm nhiều hơn đến chính sách, quan hệ quốc tế và các vấn đề toàn cầu.

Người con trai khiến Melinda tự hào nhất ở một điểm đặc biệt

Melinda French Gates và con trai. Ảnh: AFP

Năm 2017, Melinda French Gates từng viết trên TIME rằng Rory là người "thông minh, ham học hỏi, giàu lòng trắc ẩn". Nhưng điều khiến bà tự hào nhất là việc con trai mình ủng hộ bình đẳng giới.

Bà tiết lộ Rory thường xuyên tham gia các cuộc trò chuyện trong gia đình về nữ quyền, cơ hội dành cho phụ nữ và bất bình đẳng xã hội.

Với Melinda - người nhiều năm hoạt động vì quyền phụ nữ toàn cầu - đây là phẩm chất vô cùng ý nghĩa.

Sống kín tiếng bậc nhất nhà Gates

Nếu Jennifer Gates là bác sĩ, vận động viên cưỡi ngựa và đã lập gia đình; Phoebe Gates hoạt động mạnh trên mạng xã hội, làm podcast và kinh doanh thời trang bền vững, thì Rory gần như tránh hoàn toàn đời sống giải trí.

Anh hiếm khi đăng ảnh cá nhân, ít xuất hiện trước báo giới và chỉ đôi lần tháp tùng mẹ trong các sự kiện chính thức. Một trong những lần hiếm hoi Rory lộ diện là tại quốc yến Nhà Trắng năm 2024 cùng Melinda French Gates.

Sự kín tiếng này khiến Rory trở thành thành viên bí ẩn nhất trong gia đình Gates.

Bill Gates và Melinda French Gates bên ba người con chung. Ảnh: Instagram

Không phải người thừa kế kiểu truyền thống

Dù là con trai duy nhất của Bill Gates, Rory chưa từng được nhắc đến như "người kế vị" theo nghĩa truyền thống. Microsoft từ lâu không còn là doanh nghiệp gia đình, còn Bill Gates cũng dành nhiều năm tập trung cho quỹ từ thiện hơn là điều hành công ty.

Thay vào đó, Rory được nhìn nhận là đại diện cho thế hệ mới của gia đình Gates: học thức cao, quan tâm các vấn đề toàn cầu và không bị cuốn vào danh tiếng của cha mẹ.

Tương lai đáng chú ý

Ở tuổi ngoài 20, Rory Gates vẫn là ẩn số lớn. Anh không xây dựng hình ảnh người nổi tiếng, cũng chưa công bố kế hoạch kinh doanh rầm rộ. Nhưng với nền tảng học thuật mạnh, tư duy quốc tế và hậu thuẫn từ một gia đình quyền lực bậc nhất thế giới, con đường phía trước của Rory chắc chắn sẽ được chú ý.

Giữa thời đại nhiều "con nhà giàu" chọn nổi tiếng nhanh, Rory Gates lại gây tò mò bởi điều ngược lại: càng kín tiếng, càng khiến công chúng muốn biết anh thực sự sẽ trở thành ai.