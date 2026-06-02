Mặt tối phía sau hình tượng 'người đàn ông tử tế' của Bill Gates

Trong hàng thập kỷ, đội ngũ của Bill Gates được cho là đã dày công xây dựng hình ảnh một tỷ phú điềm đạm, gần gũi và đáng tin cậy. Theo WSJ, các cộng sự thậm chí sử dụng một ma-nơ-canh có kích thước giống hệt Gates để thử trước những bộ trang phục ông sẽ mặc tại các sự kiện công khai.

Hàng loạt áo len màu trung tính, sơ mi, quần âu và những cặp kính giống hệt nhau được chuẩn bị sẵn để tạo nên phong cách giản dị, thân thiện. Mục tiêu là giúp nhà sáng lập Microsoft mang hình ảnh tương tự Fred Rogers - người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng của Mỹ, biểu tượng cho sự tử tế và đáng tin cậy.

Chiến lược này từng mang lại thành công lớn. Sau khi rời vị trí điều hành Microsoft và tập trung vào các hoạt động thiện nguyện, Gates dần thoát khỏi hình ảnh ông trùm công nghệ cứng rắn thời đối mặt các vụ kiện chống độc quyền. Năm 2019, ông đứng đầu bảng xếp hạng những nhân vật được ngưỡng mộ nhất thế giới do YouGov thực hiện, vượt cả Giáo hoàng Francis và Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Tỷ phú Mỹ Bill Gates. Ảnh: All In WA

Tuy nhiên, hình ảnh được gây dựng trong nhiều năm bắt đầu lung lay khi ngày càng nhiều thông tin về mối liên hệ giữa Gates và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein xuất hiện. Theo hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Gates đã gặp Epstein nhiều lần trong giai đoạn 2011-2014, bất chấp sự phản đối của vợ khi đó là Melinda French Gates. Các tài liệu cũng cho thấy Epstein biết về một số mối quan hệ ngoài hôn nhân của Gates, trong khi hai cố vấn thân cận của ông duy trì liên lạc với Epstein suốt nhiều năm.

Tại một cuộc họp nội bộ hồi tháng Hai, Gates thừa nhận từng có hai mối quan hệ ngoài luồng với phụ nữ Nga và thừa nhận việc gặp Epstein là một "sai lầm". Tuy nhiên, ông khẳng định không tham gia bất kỳ hành vi phạm pháp nào và không chứng kiến điều gì bất hợp pháp trong các cuộc gặp.

Dù vậy, các tiết lộ mới liên tục khiến nỗ lực bảo vệ danh tiếng của tỷ phú 70 tuổi gặp khó khăn. Một báo cáo truyền thông nội bộ của Quỹ Gates cho thấy số lượng tin tức mang chiều hướng tiêu cực về Gates và quỹ từ thiện này đã tăng hơn 40% kể từ khi các hồ sơ liên quan Epstein được công bố.

Sự việc cũng gây tác động rõ rệt đến vị thế của Gates trong giới công nghệ và từ thiện. Theo WSJ, ông không được mời tham dự một số sự kiện lớn từng gắn bó nhiều năm, bao gồm hội nghị CEO thường niên của Microsoft và đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway.

Nhiều nhà lãnh đạo, tổ chức phi lợi nhuận và đối tác quốc tế cũng được cho là trở nên thận trọng hơn khi xuất hiện cùng Gates trong các sự kiện công khai.

Bên trong Quỹ Gates, những tiết lộ liên tiếp về Epstein cũng làm dấy lên tâm lý bất an. Giám đốc điều hành Mark Suzman từng thừa nhận với nhân viên rằng mối liên hệ với Epstein khiến sứ mệnh của quỹ trở nên khó khăn hơn và làm tổn hại hình ảnh tổ chức.

Bill Gates (thứ hai từ phải sang) trong một cuộc gặp gỡ với Jeffrey Epstein. Ảnh: DOJ

Dưới áp lực dư luận, Quỹ Gates đã mở cuộc rà soát độc lập về các mối liên hệ trong quá khứ với Epstein. Ngày 10/6 tới, Bill Gates dự kiến phải điều trần trước Ủy ban Quốc hội Mỹ về vấn đề này.

Dù người phát ngôn liên tục bác bỏ các cáo buộc phạm pháp và nhấn mạnh lời xin lỗi công khai của vị tỷ phú, những tài liệu mới liên tục xuất hiện và các câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hình tượng "người đàn ông tử tế" được xây dựng suốt hàng thập kỷ đang đối mặt với phép thử khắc nghiệt nhất kể từ khi ông rời Microsoft để theo đuổi con đường thiện nguyện.