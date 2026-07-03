PNJ cam kết kim cương đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng

Trong thông cáo báo chí phát ra sáng nay, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu kim cương.

Doanh nghiệp này nêu quan điểm rằng đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Song, PNJ tuyên bố tất cả kim cương do họ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Đồng thời, PNJ cũng khẳng định đã đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Với vai trò là công ty mẹ, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab và toàn hệ thống PNJ được duy trì ổn định, liên tục.

"Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan", doanh nghiệp này khẳng định.

Một sản phẩm trang sức kim cương của PNJ. Ảnh: PNJ

Tối qua, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM thông báo ông Đặng Ngọc Thảo, có liên quan đến vụ án và đã khởi tố về hành vi buôn lậu. Theo điều tra, người này bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, Thảo bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Nhà chức trách cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin cho khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Thảo không chỉ nhằm trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP). Ảnh: Lam Sơn

Chứng nhận GIA do Viện Đá quý Mỹ (Gemological Institute of America) cấp sau khi đánh giá độc lập chất lượng của viên kim cương. Báo cáo này ghi nhận các đặc tính quan trọng như trọng lượng (carat), màu sắc (color), độ tinh khiết (clarity), giác cắt (cut), kích thước và các dấu hiệu nhận dạng khác, giúp người mua và người bán có cơ sở khách quan để đánh giá chất lượng.

GIA là tổ chức xây dựng hệ thống phân loại 4Cs được sử dụng rộng rãi trong ngành kim cương toàn cầu, nên báo cáo của đơn vị này thường được xem là tiêu chuẩn tham chiếu trên thị trường. Tuy nhiên, GIA lưu ý rằng họ không "chứng nhận" (certify) kim cương mà chỉ phát hành báo cáo giám định (grading report) dựa trên kết quả đánh giá khoa học và độc lập.

Sau thông tin lãnh đạo công ty giám định kim cương dính án buôn lậu, cổ phiếu PNJ giảm về thấp nhất gần 7 tháng, thường xuyên "trắng" bên mua.

Mở cửa phiên giao dịch, cổ phiếu của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm hết biên độ về 58.700 đồng. Đây là mức thấp nhất trong gần 7 tháng qua.

Thanh khoản đến 10h đạt gần 50 tỷ đồng, tương đương hơn 850.000 cổ phiếu được sang tay. PNJ thường xuyên rơi vào tình trạng "trắng" bên mua, tức nhà đầu tư cài lệnh bán nhưng không có ai hấp thụ.

Theo tính toán của VnDirect, PNJ là cổ phiếu đứng thứ hai trong nhóm gây tác động tiêu cực tới VN-Index. Mã này góp gần 0,5 điểm giảm cho chỉ số chung.

PNJ là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Nhiều năm gần đây, ban lãnh đạo đều nhận định công ty gặp khó khăn do giá vàng tăng mạnh khiến sức mua sụt giảm và nguồn cung bị hạn chế.

Vì thế, PNJ ưu tiên phân bổ nguồn lực cho mảng trang sức bán lẻ, trong đó có trang sức gắn kim cương, đá quý. Đây được xác định là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vì mang về biên lợi nhuận cao hơn. Theo ước tính của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị phần của PNJ đạt 22,6% trong năm 2025.

Nhà đầu tư đang theo dõi diễn biến giá cổ phiếu PNJ sáng 3/7. Ảnh: Tất Đạt

Năm 2025, công ty thu về 34.976 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.829 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu sụt 7,5% nhưng lãi sau thuế vượt 44% kế hoạch năm và cũng cao hơn năm 2024 khoảng 34%. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử 37 năm hoạt động của doanh nghiệp này.

Năm nay, PNJ đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 37% và 21%, lên 48.660 tỷ đồng và 3.409 tỷ đồng. Mục tiêu tăng trưởng này vượt xa dự phóng của nhiều tổ chức phân tích.