'Đã mua kim cương là lỗ': Thị trường chao đảo, nhiều tiệm đóng cửa

Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Thực Lan Diamond (chi nhánh tại TPHCM) vừa bất ngờ thông báo đóng cửa, tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/6,. Trước đó hai ngày, kênh Facebook của đơn vị vẫn đăng tin bán hàng bình thường.

Được thành lập vào tháng 5/2023, theo tự giới thiệu, Thực Lan Diamond có 3 chi nhánh hoạt động tại Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM.

Hiện, bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1997, thường trú Bắc Ninh) đang giữ chức vụ giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật của công ty. Hồi tháng 2, công ty mới nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng.

Trên Fanpage chính thức, doanh nghiệp cho biết: Trong hơn 20 ngày qua, thị trường trang sức kim cương ở Việt Nam trải qua một cuộc khủng hoảng quá lớn.

Bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng không liên quan, theo Thực Lan Diamond, hiệu ứng dây chuyền và tâm lý đám đông khiến 80% khách hàng chơi kim cương tại Việt Nam đều hoang mang, lo lắng. Lượng người mua mới kim cương giảm sút quá nhanh, trong khi lượng người muốn nhanh chóng bán trang sức của mình ngày càng tăng.

“Mỗi ngày, chúng tôi phải đối mặt với lượng lớn khách hàng có nhu cầu bán kim cương trong khi doanh thu gần như bằng 0, khiến thanh khoản bị chậm trễ và gần như tê liệt. Đây là lý do khiến doanh nghiệp buộc phải tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh để rà soát lại quy trình, xem xét thay đổi kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với biến động thị trường”, công ty cho hay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp khẳng định: “Đây là mặt hàng xa xỉ và không phải là tài sản tích trữ như vàng hay bất động sản. Đã mua kim cương là sẽ lỗ bởi kim cương như siêu xe, đồng hồ … nhằm khẳng định giá trị bản thân và là trang sức đẳng cấp không ai cũng sở hữu được. Do đó, người tiêu dùng không thể chỉ vì những tin đồn thất thiệt mà đánh đồng kim cương thiên nhiên với nhân tạo, hay cục đá vô giá trị”.

Làn sóng đóng cửa hoặc tạm ngưng phục vụ với nhiều lý do khác nhau đang lan nhanh tại các cửa hàng kinh doanh kim cương ở TPHCM.

Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Thực Lan Diamond (chi nhánh tại TPHCM) đã đóng cửa. Ảnh: Trần Chung

Trước đó, ngày 8/6, Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Long Ngọc Luxury (phường Chợ Quán) cũng đã đóng cửa.

Một cơ sở kinh doanh kim cương có tiếng khác tại TPHCM là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiệm vàng Kim Hồng (phường Thủ Dầu Một) thông báo ngừng hoạt động trong 6 tháng, kể từ ngày 10/6. Đồng thời, trang Facebook chính thức của doanh nghiệp hiện không thể truy cập.

Hụt hẫng, ồn ào

Cuộc khủng hoảng của kim cương được châm ngòi sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một số tiệm kinh doanh đá quý bán kim cương không trung thực. Sự việc được cho là bị phát hiện khi khách hàng giao dịch trên thị trường quốc tế.

Ngay lập tức, khách hàng kéo tới để bán sản phẩm bị nhắc tên, bất chấp đại diện tiệm vàng có động thái trấn an trên truyền thông.

Từ đây, các tiệm kim cương khác cũng bị ồn ào khách tới bán lại kim cương đã mua.

Ông Lê Văn Tâm - Chủ thương hiệu Tâm Luxury thừa nhận trên Facebook, thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Lượng khách hàng muốn bán kim cương tăng đột biến trong thời gian ngắn nên công ty này phải xin thu/đổi kim cương cho khách hàng theo lịch hẹn chờ.

Về chính sách thu lại kim cương, PV VietNamNet cũng đã liên hệ và gửi câu hỏi tới phía Tâm Luxury nhưng sau nhiều ngày vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ghi nhận thực tế trong ngày 17/6 cho thấy, cửa hàng Kim Lý và Tâm Luxury vẫn hoạt động bình thường, ít khách tới giao dịch.

Trong khi đó, Thực Lan Diamond chi nhánh TPHCM từ chối trả lời khi được hỏi về chính sách thu mua lại kim cương của doanh nghiệp. Thay vào đó, công ty cho biết, cửa hàng tạm ngưng hoạt động trong thời gian ngắn để rà soát cân đối lại kế hoạch kinh doanh trước những biến động lớn của thị trường kim cương. “Quyết định tạm ngưng hoạt động là tạm thời. Khách hàng theo dõi Fanpage hoặc Zalo cửa hàng sẽ chủ động thông báo ngay khi mở cửa hoạt động trở lại”, phía công ty thông tin.

Tiệm vàng Kim Lý mở cửa kinh doanh bình thường, ảnh chụp ngày 17/6. Ảnh: Trần Chung

Theo ExportGenius (nền tảng trực tuyến cung cấp dữ liệu thương mại toàn cầu), từ ngày 1/12/2024 đến 28/11/2025, Việt Nam đã có hơn 58.000 lô hàng nhập khẩu kim cương với giá trị tương đương khoảng 340,44 triệu USD (khoảng 9.000 tỷ đồng). Trong thời gian trên, có khoảng gần 3.000 pháp nhân hoạt động tại Việt Nam đã giao dịch với hơn 3.700 đối tác nước ngoài. Top 3 quốc gia cung cấp kim cương hàng đầu cho Việt Nam lần lượt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chuyên gia đá quý Nguyễn Ngọc Tú, Phó Viện Trưởng Viện Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Việt Nam (GJA), cho biết, muốn biết chính xác kim cương là thật hay giả, người tiêu dùng cần đưa sản phẩm đến trung tâm kiểm định uy tín. Việc phân biệt bằng mắt thường đối với kim cương gần như không thể. Người cực kỳ có kinh nghiệm trong ngành mới thấy được sự khác nhau dựa trên ánh lửa cảm nhận được từ viên kim cương.

Cũng theo ông Tú, trên thị trường hiện có các dòng đá giống kim cương và khá phổ biến như Cubic Zirconia (giá vài nghìn đồng/ viên); Moissanite (giá vài chục nghìn tới vài triệu tùy kích cỡ); kim cương nhân tạo (giá vài trăm nghìn tới vài chục triệu tuỳ kích cỡ). Trong đó, Cubic Zirconia (CZ) hoặc Moissanite là các dòng có thể nhận biết được dễ hơn. Trái lại, kim cương nhân tạo có mọi tính chất vật lý, cấu trúc tinh thể, độ cứng, độ chiếu giống kim cương thật.

Nói về biến động thị trường những ngày qua, vị chuyên gia cho rằng, việc các chủ tiệm bán kim cương giả nhưng nói đó là sản phẩm thật là gần như không có, trừ phi cửa hàng có mục đích lừa đảo ngay từ ban đầu.

Tuy nhiên, hiện tại, người chơi kim cương đang mang tâm lý “không bán sớm là sẽ không thể bán được” đối với sản phẩm mình đã mua. Do đó, để khách hàng yên tâm và tránh tâm lý bán tháo theo đám đông, cần có sự ràng buộc pháp lý rõ ràng giữa khách hàng và tiệm bán kim cương. Trong đó, điều cần làm rõ là nếu cửa hàng đó đóng cửa thì sản phẩm kim cương đã mua sẽ được thu lại như thế nào.

Một vấn đề nữa khiến thị trường kim cương bị ảnh hưởng lớn là do sự ra đời của kim cương nhân tạo. Với công nghệ chế tác cao và rất khó phân biệt, nhiều người chơi đã chuyển sang sử dụng sản phẩm kim cương nhân tạo vẫn đảm bảo tính thời trang, đẹp và rẻ.

“Về bản chất, các sản phẩm đá quý màu ruby, sapphire, spinel... sẽ hiếm hơn rất nhiều và tăng giá theo thời gian còn kim cương thì ngược lại”, ông bổ sung.