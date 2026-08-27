Phó chủ tịch FLC Michael Vũ Nguyễn qua đời

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết ông Michael Vũ Nguyễn mất rạng sáng ngày 26/8. Lễ viếng sẽ được tổ chức sáng mai (28/8) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Lễ truy điệu lúc 12h cùng ngày.

Ông Michael Vũ Nguyễn sinh năm 1955, được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch FLC từ 31/7. Với 40 năm kinh nghiệm trong ngành, ông được giao phụ trách các lĩnh vực như hàng không và đầu tư hạ tầng cảng.

Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng khác như đồng Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AmCham Hà Nội và một số tập đoàn đa quốc gia khác.

Với các vai trò này, ông Michael Vũ Nguyễn cũng tích cực tham gia các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Mỹ.

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vũ Nguyễn làm Giám đốc Boeing Việt Nam từ tháng 9/2021. Khi đó, ông chịu trách nhiệm củng cố sự hiện diện và hỗ trợ các cơ hội tăng trưởng của Boeing tại thị trường Việt Nam.

Ông tốt nghiệp cử nhân về hệ thống thông tin quản lý tại Elizabethtown College, thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Wharton (thuộc Đại học Pennsylvania). Ông sử dụng thành thạo ba ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ông Michael Vũ Nguyễn tại một sự kiện góp ý về chính sách phát triển kinh tế tư nhân do Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức ở Hà Nội tháng 4/2025. Ảnh: Linkedin Michael Nguyen