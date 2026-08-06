Xuất hiện một vài trường hợp đã có nhà vẫn được duyệt mua nhà ở xã hội của FLC

Danh sách mua nhà ở xã hội của FLC xuất hiện trường hợp đã có nhà ở

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ và đối chiếu dữ liệu với cơ quan quản lý, Công ty CP Tập đoàn FLC vừa công bố kết quả xét duyệt đợt đầu đối với người đăng ký mua nhà ở xã hội tại các tòa T1, T3 và T4 thuộc dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 1), nằm trên địa bàn phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông báo của doanh nghiệp, có 13 hồ sơ được xác định đáp ứng đầy đủ điều kiện để tham gia mua nhà ở xã hội trong đợt xét duyệt đầu tiên.

FLC cũng lưu ý rằng, toàn bộ người nộp hồ sơ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các giấy tờ và thông tin đã kê khai. Trong trường hợp phát sinh thêm tài liệu hoặc có kết quả xác minh mới từ cơ quan chức năng làm thay đổi điều kiện của người đăng ký, danh sách đủ điều kiện có thể được điều chỉnh hoặc bổ sung.

Đáng chú ý, trong số 13 trường hợp vượt qua vòng xét duyệt có những người đã sở hữu nhà ở nhưng vẫn được xác định đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

Theo quy định về tiêu chí thu nhập, người độc thân muốn mua nhà ở xã hội phải có thu nhập hằng tháng không vượt quá 25 triệu đồng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng không được quá 50 triệu đồng/tháng. Riêng trường hợp người độc thân đang trực tiếp nuôi con chưa thành niên thì mức thu nhập tối đa được phép là 35 triệu đồng mỗi tháng.

Bên cạnh tiêu chí về thu nhập, người mua còn phải đáp ứng điều kiện về nhà ở. Cụ thể, người đăng ký không được sở hữu nhà ở tại tỉnh hoặc thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội. Nếu đã có nhà, diện tích sử dụng bình quân phải dưới 15 m2 sàn/người mới đủ điều kiện xem xét.

Tuy nhiên, chính sách hiện nay đã có sự điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng hỗ trợ. Tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 ban hành ngày 29/5/2025, Quốc hội cho phép những người đã có nhà ở nhưng nơi ở cách xa địa điểm làm việc vẫn có thể được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở nghị quyết này, nhiều địa phương đã ban hành các quyết định hướng dẫn cụ thể nhằm xác định thế nào là trường hợp nhà ở cách xa nơi làm việc, làm căn cứ để xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để một số trường hợp đã có nhà ở vẫn được đưa vào danh sách đủ điều kiện mua nhà trong các dự án nhà ở xã hội hiện nay.