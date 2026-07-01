FLC của ông Trịnh Văn Quyết lộ khoản nợ thuế hơn 376 tỷ đồng tại Quảng Ninh

Thuế tỉnh Quảng Ninh mới đây đã công bố danh sách 286 người nộp thuế còn tồn đọng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/5/2026. Tổng số tiền các tổ chức, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính lên tới hơn 3.418 tỷ đồng.

Danh sách ghi nhận 7 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ trên trăm tỷ đồng. Đơn cử như: Công ty TNHH Quan Minh với 552,5 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn FLC với 376,6 tỷ.

Công ty TNHH Limitless World (Việt Nam) với 362,6 tỷ, Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long nợ 261,6 tỷ, CTCP Phát triển Dự án Biển Đông với 135,6 tỷ, CTCP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long với hơn 128 tỷ.

Một số doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực địa ốc có tên trong danh sách gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Licogi 2 (công ty con Tổng Công ty Licogi - CTCP (LIC), nợ khoảng 70,9 tỷ), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long (thành viên Tập đoàn FLC, nợ khoảng 2,8 tỷ)...

FLC đứng thứ ba danh sách nợ thuế tại Quảng Ninh, khoản nợ hơn 376 tỷ đồng

Đây không phải lần đầu tiên FLC xuất hiện trong các danh sách doanh nghiệp có nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành.

Trước đó, Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị từng công bố FLC đứng đầu danh sách các đơn vị nợ thuế tại địa phương này, với tổng số tiền hơn 672 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, việc công khai thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế được thực hiện theo quy định nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý ngân sách Nhà nước, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân liên quan có thêm thông tin về tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Hàng trăm bất động sản của FLC nằm trong danh sách tài sản bị thu giữ để xử lý nợ

Liên quan đến hoạt động tài chính của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) mới đây cũng phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) để thực hiện xử lý thu hồi khoản nợ.

Theo MSB, việc thu giữ được tiến hành do khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo các cam kết tín dụng. Quá trình xử lý tài sản bảo đảm được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thế chấp đã ký kết và các quy định pháp luật hiện hành.

Danh mục tài sản ngân hàng dự kiến thu giữ bao gồm nhiều bất động sản đứng tên Công ty CP Tập đoàn FLC.

Cụ thể, MSB sẽ thu giữ 207 quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại Khu biệt thự thuộc Khu phức hợp Đắk Đoa (xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) do FLC đứng tên.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng thông báo kế hoạch thu giữ 10 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị du lịch sinh thái FLC (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cùng một tài sản khác tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai). Các tài sản này đều thuộc quyền sở hữu của FLC.