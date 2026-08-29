'Siết' minh bạch đất đai, định danh thửa đất bằng mã 12 chữ số từ 1/9

Bắt buộc công khai quy hoạch và giá đất

Từ ngày 1/9/2026, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm đáng chú ý là mở rộng phạm vi thông tin bắt buộc công khai, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai và nhà ở góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.

Từ 1/9, quy hoạch, giá đất, thu hồi đất và phương án bồi thường phải được công khai

Theo quy định tại Điều 17, các nhóm thông tin về quy hoạch phải được công khai gồm quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đối với lĩnh vực đất đai, các thông tin phải công khai gồm kế hoạch sử dụng đất, giá đất, việc thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kết quả điều tra, đánh giá giá đất; các quyết định cưỡng chế và mốc giới sử dụng đất trong hành lang an toàn.

Không chỉ đất đai, nhiều thông tin về nhà ở và dự án bất động sản cũng nằm trong diện phải công khai. Trong đó có danh mục dự án cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở, kế hoạch phát triển nhà ở, các dự án đang triển khai; kết luận kiểm định chất lượng chung cư; kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Các quyết định liên quan đến thu hồi, cưỡng chế, di dời hoặc xử lý nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cũng được đưa vào nhóm thông tin cần công khai.

Thửa đất được định danh bằng mã 12 chữ số

Cũng từ ngày 1/9, Nghị định 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực.

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định này, đối tượng được định danh địa điểm gồm các thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc các cấu trúc vật lý và đối tượng khác được quy định tại phụ lục ban hành kèm Nghị định.

Trong 71 đối tượng được liệt kê cụ thể tại phụ lục, thửa đất là đối tượng thứ 71, có mã đối tượng LA01. Theo Điều 3 và Điều 4 Nghị định 326, mỗi địa điểm chỉ có 01 mã định danh duy nhất, không trùng lặp trong toàn hệ thống.

Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.

Mã được tạo lập phải bảo đảm tính ổn định lâu dài và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đáng chú ý, việc Nghị định có hiệu lực từ 1/9 không đồng nghĩa tất cả các thửa đất sẽ đồng loạt được cấp mã định danh ngay trong ngày này.

Theo quy định, với những đối tượng đã có đầy đủ thông tin tối thiểu, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để thực hiện khi Nghị định có hiệu lực. Trường hợp chưa có đầy đủ thông tin thì phải xây dựng lộ trình thu thập, tạo lập, bổ sung và đồng bộ dữ liệu.

Rút ngắn thời gian thẩm định cụm công nghiệp

Từ ngày 15/9, Nghị định 303/2026/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp cũng có hiệu lực.

Theo quy định mới, quy mô diện tích cụm công nghiệp được xác định từ 5 ha đến không quá 75 ha. Nghị định đồng thời chuẩn hóa khái niệm một số loại hình cụm công nghiệp mới như: làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao và sinh thái.

Rút ngắn thời gian thẩm định cụm công nghiệp xuống còn 20 ngày.

Một nội dung đáng chú ý là các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư được luật hóa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các cơ sở phải di dời do gây ô nhiễm.

Quy định mới cũng phân cấp mạnh mẽ cho cấp xã trong tiếp nhận hồ sơ, đồng thời cắt giảm thời gian thẩm định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp xuống còn 20 ngày làm việc. Tỉnh thành cũng thành lập Hội đồng chấm điểm (thang điểm 100) để lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính và phương án bảo vệ môi trường tối ưu...