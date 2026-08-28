Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng tăng nhẹ trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi giá kim loại quý vừa leo lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng. Tâm điểm của thị trường hiện hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, nơi giới đầu tư kỳ vọng nhận thêm tín hiệu về định hướng kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia cho rằng áp lực chốt lời nhẹ đang xuất hiện từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn trước bài phát biểu của ông Kevin Warsh tại Jackson Hole. Lực bán hiện vẫn được hạn chế nhờ chỉ số USD suy yếu, song thị trường nhìn chung đang trong trạng thái thận trọng và chờ đợi thông tin mới từ hội nghị Jackson Hole.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy lạm phát tăng mạnh trong quý II/2026. Chỉ số giá sơ bộ tăng 6,4% trong quý II, cao hơn mức 6,2% trong ước tính ban đầu. Các nhà kinh tế dự kiến chỉ số này sẽ không thay đổi.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối trì trệ, số liệu lạm phát hằng tháng cho thấy áp lực giá cả đối với người tiêu dùng vẫn được kiểm soát.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng (mua) và 150 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.608 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện chỉ còn 34%, song khả năng có một đợt tăng lãi suất trước tháng 12 vẫn ở mức 74%. Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không tạo ra lợi suất.

Giới phân tích nhận định việc vàng tiếp tục được săn đón trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ ở mức cao là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh phòng ngừa rủi ro.

Vàng được hỗ trợ bởi sự bất định liên quan đến chính sách tài khóa của Mỹ, nguy cơ lạm phát và khả năng biến động mạnh của các tài sản rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh định giá cao và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran có thể chưa gây gián đoạn nguồn cung ngay lập tức như một cuộc đối đầu quân sự. Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa được loại bỏ, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới.

Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, chi phí năng lượng và vận tải có thể giảm, qua đó giúp kiềm chế áp lực tăng giá trong ngắn hạn và tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách.

Dù vậy, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nào tại Hormuz vẫn có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này.