Gia tộc giàu có đứng sau Madam Pang

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, là hậu duệ thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam, một dòng họ doanh nhân Thái Lan gốc Hoa. Trước khi được biết đến với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà có nhiều năm điều hành doanh nghiệp bảo hiểm của gia đình, tiếp nối nền tảng kinh doanh được gây dựng qua hơn một thế kỷ.

Chủ tịch Nualphan Lamsam (phải) công bố khoản tiền cá nhân 25 triệu baht giúp LĐBĐ Thái Lan trả nợ vào chiều 23/4/2025. Ảnh: FAT

Theo SCMP, tổ tiên Madam Pang là Ung Miao Ngian, một người Hakka từ Quảng Đông, Trung Quốc, di cư sang Xiêm dưới thời vua Chulalongkorn, tức Rama V. Ông khởi nghiệp trong ngành gỗ vào đầu thế kỷ XX, sau đó mở rộng sang xay xát gạo và kinh doanh nông sản.

Con trai ông, Ung Yuk Long, tiếp quản công việc kinh doanh và đưa ba người con là Choti, Chulin, Kasem Lamsam đi học ở Trung Quốc và Anh để chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp. Ba anh em sau đó trở thành những nhân vật quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động của gia đình sang tài chính và bảo hiểm.

Tên Lamsam cũng có một câu chuyện thú vị. Theo tài liệu về gia tộc, đây vốn là tên được Ung Miao Ngian sử dụng sau một cuộc gặp với một nhóm người ở Trung Quốc. Về sau, cái tên này trở thành họ của các thế hệ trong gia đình. Trong tiếng Thái hiện đại, "Lamsam" thậm chí được dùng trong khẩu ngữ với hàm ý người giàu có.

Dấu mốc lớn nhất đến vào năm 1945, khi Choti Lamsam cùng những người họ hàng gốc Hoa thành lập Thai Farmers Bank, tiền thân của Kasikornbank (KBank) ngày nay, theo Kasikornbank.

KBank được thành lập ngày 8/6/1945 với vốn đăng ký 5 triệu baht và chỉ 21 nhân viên. Đến cuối năm hoạt động đầu tiên, ngân hàng có 12 triệu baht tiền gửi và tổng tài sản 15 triệu baht. Từ một ngân hàng nhỏ tập trung phục vụ nông dân, KBank dần mở rộng mạng lưới trong nước và quốc tế.

Quy mô của KBank ngày nay đã khác xa thời điểm thành lập. Forbes cho biết ngân hàng hiện thuộc nhóm ba ngân hàng lớn nhất Thái Lan, với khoảng 144 tỷ USD tài sản.

KBank hiện thuộc nhóm ba ngân hàng lớn nhất Thái Lan, với khoảng 144 tỷ USD tài sản. Ảnh: Vietnam Finance

Một trong những nhân vật quan trọng nhất của nhánh KBank là Banthoon Lamsam, người anh họ của Madam Pang.

Banthoon tiếp quản vị trí lãnh đạo KBank vào năm 1992 và giữ vai trò Chủ tịch trong nhiều năm trước khi rời vị trí vào tháng 4/2020. Ông hiện là Chủ tịch danh dự của ngân hàng. Forbes ghi nhận Banthoon, người có bằng MBA của Harvard, đã dẫn dắt KBank trong nhiều thập niên và tài sản của ông cùng gia đình hiện chủ yếu đến từ lĩnh vực ngân hàng.

Trong danh sách Thailand's 50 Richest 2026, Forbes định giá tài sản của Banthoon Lamsam và gia đình ở mức 1,45 tỷ USD, xếp hạng thứ 19.

Banthoon Lamsam. Ảnh: Nikkei Asia

Từ nền tảng ngân hàng, các nhánh trong gia đình tiếp tục mở rộng sang bảo hiểm là Muang Thai Insurance có lịch sử từ năm 1932, ban đầu mang tên Kwang An Long Insurance. Công ty trải qua nhiều lần thay đổi và sáp nhập trước khi hình thành Muang Thai Insurance Public Company Limited hiện nay vào năm 2008.

Đây cũng là lĩnh vực Madam Pang xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Hồ sơ chính thức của Muang Thai Insurance ghi Nualphan Lamsam là Giám đốc kiêm Tổng giám đốc, trong khi cha bà, Photipong Lamsam, giữ chức Chủ tịch. Anh trai bà, Sara Lamsam, cũng tham gia hội đồng quản trị.

Quy mô tài sản của toàn bộ gia tộc hiện không có một con số công khai duy nhất, do các hoạt động kinh doanh được phân chia qua nhiều nhánh. Tuy nhiên, Forbes cung cấp một mốc để hình dung quy mô tài sản của một nhánh quan trọng.

Theo Forbes Thailand's 50 Richest 2026, Banthoon Lamsam và gia đình được định giá 1,45 tỷ USD, chủ yếu đến từ lĩnh vực ngân hàng.

Riêng Madam Pang, theo Thansettakij, đang giữ chức giám đốc của ít nhất 16 công ty tại Lan với tổng tài sản khoảng ba tỷ USD. Tài sản cá nhân của bà và chồng - Đại tá cảnh sát Narat Sawettananas - ước tính khoảng vài trăm triệu USD.