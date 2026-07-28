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FLC còn nợ Nhà nước hơn 684 tỷ đồng tiền thuế

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Với khoản nợ thuế hơn 684 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn FLC là doanh nghiệp nợ lớn nhất trong danh sách 145 người nộp thuế vừa được Thuế tỉnh Quảng Trị công khai.

FLC đứng đầu danh sách nợ thuế tại Quảng Trị

Tính đến ngày 30/6/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị ghi nhận 145 người nộp thuế còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước. Trong danh sách vừa được công bố, CTCP Tập đoàn FLC là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng giá trị hơn 684 tỷ đồng.

Việc công khai danh sách các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý ngân sách, đồng thời cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ngoài việc công bố danh sách nợ thuế, Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đang triển khai các biện pháp cưỡng chế và quản lý đối với một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Công ty CP Tập đoàn FLC đứng đầu danh sách 145 người nộp thuế còn nợ tại Quảng Trị với số tiền hơn 684 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026.

Công ty CP Tập đoàn FLC đứng đầu danh sách 145 người nộp thuế còn nợ tại Quảng Trị với số tiền hơn 684 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2026.

Đáng chú ý, trước đó ngày 14/7, cơ quan này đã phát đi thông báo về việc dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Anh Tuân - người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị.

Theo cơ quan thuế, đến hết ngày 30/6/2026, chi nhánh doanh nghiệp này còn nợ hơn 4 tỷ đồng gồm tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Nếu sau 30 ngày kể từ thời điểm ban hành thông báo mà khoản nợ vẫn chưa được thanh toán đầy đủ, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành đối với người đại diện pháp luật.

Ông Vũ Anh Tuân hiện đồng thời giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC.

Không chỉ tại Quảng Trị, thời gian qua FLC còn xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế ở nhiều địa phương. Cuối tháng 6, Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tính đến ngày 31/5/2026, trong đó FLC đứng thứ ba với khoản nợ hơn 376,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% tổng số nợ thuế được công bố tại địa phương này.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các danh sách nợ thuế cho thấy doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực lớn trong việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

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Theo Lưu An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 06:37 AM (GMT+7)
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