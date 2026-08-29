Sự thật về những video quảng cáo phòng trọ vài trăm nghìn đồng tại trung tâm Hà Nội

"Ma trận" phòng trọ ảo câu tương tác

Thời gian qua, nhiều tài khoản liên tục đăng tải các video quảng cáo phòng trọ giá siêu rẻ với tiêu đề giật gân "phòng trọ 400.000 đồng ở Mỹ Đình" hay "phòng trọ 900.000 đồng/tháng tại Cầu Giấy... Những căn phòng này có diện tích chỉ vài mét vuông nhưng lại được quảng cáo là trang bị đầy đủ tiện nghi, đánh trúng tâm lý của nhiều bạn trẻ đang đổ về Thủ đô nhập học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, thực chất, nhiều video đã bị các tài khoản này ăn cắp từ nền tảng Douyin của Trung Quốc. Đây là những hình ảnh về các căn hộ siêu nhỏ ở những thành phố lớn như Thượng Hải hay Hồng Kông (Trung Quốc), nơi có chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ.

Từ video trên Douyin (Trung Quốc), một tài khoản chỉnh sửa lại và đăng tải trên TikTok.

Dưới mỗi đoạn video là hàng ngàn bình luận, trong đó có rất nhiều người lầm tưởng và hỏi thuê phòng. Một số người dùng tinh ý nhận ra bối cảnh tại Trung Quốc và để lại bình luận cảnh báo thì ngay lập tức bị chủ kênh xoá bài. Việc đưa tin giả không chỉ để câu tương tác mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi.

Nhận diện chiêu trò của "sale bẩn"

Chia sẻ với phóng viên, anh Khuất Gia Quân - người môi giới bất động sản tại Hà Nội nhận định, đây là một vấn đề rất đáng lo ngại: “Mình làm trong lĩnh vực này nên nắm bắt được giá của thị trường. Các bạn sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên mới nhập học hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo phòng đẹp, giá rẻ, từ đó dẫn đến những hậu quả khó lường”.

Theo anh Quân, các đối tượng này được người trong nghề gọi là “sale bẩn”. Thủ đoạn của họ là lấy video ở nước ngoài, đăng giá ảo chỉ vài trăm ngàn đồng để dẫn dụ sinh viên. “Sau khi con mồi cắn câu, họ có thể bắt đặt cọc trước, gài phí ẩn, hoặc dẫn dụ người thuê sang một căn phòng khác với mức phí cao hơn rất nhiều”, anh Quân chia sẻ.

Để không sập bẫy những video cắt ghép mạo danh, người đi thuê cần tinh mắt quan sát các chi tiết trong hình ảnh. Anh Quân chỉ ra một số điểm bất thường dễ nhận thấy như: Thiết kế nội thất mang phong cách ngoại quốc, đồ đạc có chữ tiếng Trung Quốc, hoặc phong cảnh bên ngoài không giống ở Việt Nam. Đặc biệt, nhà vệ sinh trong các video này thường không có vòi xịt, một thiết bị rất phổ biến tại nước ta.

Đưa ra lời khuyên cốt lõi cho các tân sinh viên lần đầu đi tìm trọ, anh Quân nhấn mạnh: "Mạng xã hội cũng chỉ là kênh tham khảo, các bạn hãy đi xem phòng thực tế. Đặc biệt, đừng bao giờ đặt cọc trước khi đi xem phòng, vì thứ bạn nhận được có thể chỉ là câu nói thuê bao quý khách vừa gọi…".

Việc lấy video từ mạng xã hội Trung Quốc rồi gắn mác tại Việt Nam có thể xem là hành vi phát tán tin giả, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đứng trước thực trạng phức tạp này, các bạn tân sinh viên và người thuê nhà cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin và tuyệt đối tỉnh táo khi giao dịch để tránh sập bẫy kẻ gian. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm những tài khoản vi phạm nhằm làm sạch không gian mạng và bảo vệ quyền lợi của người dân.