Chủ tịch Tập đoàn FLC có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Anh Tuân, đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại tỉnh Quảng Trị.

Theo thông báo của Thuế tỉnh Quảng Trị, tính đến hết ngày 30/6, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị đang nợ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 4 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định pháp luật, sau 30 ngày kể từ ngày Thuế tỉnh Quảng Trị ban hành thông báo (14/7), nếu Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện pháp luật của đơn vị này là ông Vũ Anh Tuân.

Được biết, ông Vũ Anh Tuân (SN 1973) hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC. Ông Tuân đồng thời cũng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều công ty con của FLC như: Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, Thành viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản FLC Stone…

Liên quan đến Tập đoàn FLC, mới đây, trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN của Thuế tỉnh Quảng Trị, doanh nghiệp này cũng góp mặt ở vị trí thứ hai với số nợ gần 685 tỷ đồng.