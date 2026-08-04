Liên tiếp bị cơ quan chức năng "điểm tên", FLC lại xuất hiện trong danh sách nợ bảo hiểm hơn 20 tỷ đồng

FLC Hạ Long nợ hơn 20 tỷ đồng tiền bảo hiểm, cao nhất Quảng Ninh

Cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh vừa công khai danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tính đến tháng 7/2026. Theo số liệu công bố, có 49 doanh nghiệp còn nợ tổng cộng trên 51,47 tỷ đồng.

Trong số các đơn vị bị nêu tên, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long có số tiền nợ lớn nhất, vượt 20,18 tỷ đồng. Khoản nợ này đã kéo dài suốt 42 tháng và liên quan đến quyền lợi của 249 người lao động.

Theo thông tin từ BHXH Quảng Ninh, doanh nghiệp này đã nằm trong diện được Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khởi kiện.

FLC Hạ Long là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, từng triển khai nhiều dự án đầu tư và kinh doanh tại địa phương.

Danh sách đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN được công khai trên cổng thông tin BHXH tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài FLC Hạ Long, danh sách còn ghi nhận nhiều doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm ở mức cao. Trong đó, Công ty CP Gạch ngói Đất Việt còn nợ hơn 10,6 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 276 lao động; Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản Quảng Ninh nợ gần 4 tỷ đồng; Công ty CP Xe buýt Bãi Cháy Quảng Ninh chậm đóng gần 3 tỷ đồng. Hồ sơ của các đơn vị này cũng đã được chuyển tới Viện Kiểm sát nhân dân để xử lý theo thẩm quyền.

Ở một diễn biến liên quan, Thuế tỉnh Quảng Trị mới đây cũng công bố danh sách 145 người nộp thuế còn nợ ngân sách nhà nước. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn FLC là doanh nghiệp có dư nợ lớn nhất với số tiền hơn 684 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/7, cơ quan thuế đã phát thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Vũ Anh Tuân, người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân Golf FLC Biscom tại Quảng Trị.

Theo thông báo, tính đến ngày 30/6/2026, chi nhánh này còn nợ hơn 4 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Hiện ông Vũ Anh Tuân đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC.