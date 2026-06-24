Phê duyệt đền bù cho hơn 4.400 hộ dân thuộc dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Ngày 23/6, xã Hồng Vân tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội cho các hộ dân thuộc 3 khu dân cư: Xóm 4 thôn Phương Quế, thôn Duyên Trường và thôn Xâm Dương 3, với tổng kinh phí hơn 334 tỷ đồng.

Đợt chi trả lần này nằm trong kế hoạch chi trả tổng số tiền hơn 4.245 tỷ đồng cho các hộ dân có đất thu hồi phục vụ Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đến nay, xã Hồng Vân đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 4.441 hộ dân, đạt 62,5% tổng số hộ thuộc diện thu hồi đất; diện tích đã phê duyệt đạt 388ha.

Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Trong những ngày tới, xã Hồng Vân tiếp tục triển khai chi trả. Cụ thể, ngày 24/6 sẽ thực hiện chi trả cho các hộ dân thuộc xóm 6 thôn Phương Quế, thôn Nguyên Trãi, thôn Đông Thai và cụm 7 Hạ Thái với tổng kinh phí hơn 391 tỷ đồng.

Ngày 25/6, công tác chi trả được tổ chức tại các khu vực Xâm Thị, Xâm Động, Hòa Lương, Ninh Xá và Nội Thôn với tổng số tiền dự kiến trên 604 tỷ đồng. Việc chi trả sẽ được duy trì liên tục đến hết ngày 29/6, bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đại diện UBND xã Hồng Vân cho biết, từ ngày 22 đến 29/6, xã Hồng Vân, TP Hà Nội sẽ tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Khu đô thị thể thao quốc tế với tổng kinh phí hơn 4.245 tỷ đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ UBND TP Hà Nội giao.

Theo báo cáo của đại diện liên danh Nhà đầu tư, Dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay đổi tên là Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội) đã được UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Quy mô dự án khoảng 9.171ha nằm trên địa bàn 11 phường, xã: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa; được chia thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với Ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.

Đến nay, công tác đo đạc quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích dự án. Các địa phương đã tổ chức họp thông báo chủ trương giải phóng mặt bằng tới người dân; đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B. Công tác rà soát, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến điện 500kV, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật cũng đang được phối hợp triển khai.

Hiện nhà đầu tư tập trung nguồn lực thi công quần thể Sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ tại phân khu B, với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7/2027. Nhiều hạng mục đang được triển khai như thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột; đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và chuẩn bị đầu tư khách sạn quốc tế...