SACOMBANK thông báo triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu với mức lãi suất giảm 2% dành cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, áp dụng từ ngày 13/8 đến 31/12. Theo công bố của ngân hàng, Sacombank chủ động giảm biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng KienlongBank cũng triển khai chương trình ưu đãi lãi suất, tập trung nguồn lực tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhu cầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, nhà băng áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2,5%/năm linh hoạt theo từng nhóm khách hàng và kỳ hạn khoản vay.

Loạt ngân hàng giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của Thủ tướng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng BVBank triển khai gói vay ưu đãi tổng hạn mức 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp SME, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung. Sau khi giảm, lãi suất cho vay từ 9,7%/năm, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh giảm chi phí vận hành.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng thông báo đồng loạt giảm lãi suất đối với nhiều nhóm khách hàng, áp dụng từ ngày 12/8. Đối với khách hàng cá nhân, Nam A Bank giảm 0,5 - 0,7%/năm lãi suất đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh và nông nghiệp. Với các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống, mức giảm từ 0,1 - 0,3%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân, với mức giảm tối đa 0,3%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank giảm biểu lãi suất cho vay niêm yết tối đa 0,5 điểm %/năm.

Động thái này được các ngân hàng thực hiện sau cuộc họp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng sáng 13/8.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng chỉ đạo NHNN và hệ thống ngân hàng cần quyết liệt hơn trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng. Đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, NHNN điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Thủ tướng cũng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên NHNN và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ xác định hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ưu tiên đầu tiên của NHNN là mọi cơ chế, chính sách và hoạt động điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường.

Đồng thời tập trung khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.