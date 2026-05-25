Hà Nội như “đại công trường” với hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng

Hà Nội vào cao điểm giải phóng mặt bằng với 1.428 dự án lớn nhỏ

Theo thống kê của UBND TP. Hà Nội, toàn thành phố hiện có khoảng 1.428 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng tại các xã, phường.

Trong số này, có 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Hà Nội đồng thời xác định 27 công trình, dự án trọng điểm cần ưu tiên tháo gỡ khó khăn để tạo động lực phát triển mới cho TP. Hà Nội.

Thời gian gần đây, đặc biệt từ tháng 11/2025 đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều dự án kéo dài qua nhiều năm đã hoàn tất khâu bàn giao mặt bằng, nổi bật là 4 cây cầu vượt sông Hồng gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, cầu Vân Phúc và cầu Ngọc Hồi.

Không chỉ các dự án cầu lớn, nhiều công trình giao thông quan trọng khác cũng đang được thúc đẩy tiến độ. Tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã có bước tiến đáng kể về mặt bằng; một số hạng mục thuộc Vành đai 4 Vùng Thủ đô cũng được đẩy nhanh triển khai. Bên cạnh đó là nút giao kết nối khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70 và tuyến Tam Trinh.

Trong giai đoạn tới, thành phố tiếp tục dồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng tại các tuyến vành đai 2,5, 3 và 3,5 cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác. Riêng 3 cầu vượt sông Hồng còn lại gồm Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Thượng Cát được đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, cùng với các đoạn còn lại của tuyến vành đai 2,5.

Song hành với phát triển hạ tầng giao thông, Hà Nội cũng đang triển khai giải phóng mặt bằng cho 9 dự án quy mô lớn gồm:

Khu đô thị thể thao Olympic; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu;

Trục không gian Quốc lộ 1A; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh;

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Mê Linh;

Dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây kết hợp tuyến giao thông cảnh quan ven hồ;

Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Theo UBND TP. Hà Nội, giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt đối với tiến độ các dự án đầu tư, đồng thời tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Chính quyền thành phố cũng xem kết quả giải phóng mặt bằng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Các địa bàn triển khai chậm hoặc phát sinh phức tạp sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời.

Để hạn chế khiếu kiện và tạo sự đồng thuận, Hà Nội yêu cầu các địa phương công khai đầy đủ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân để giải thích rõ các quy định liên quan.

Thành phố cho biết sẽ vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù do Quốc hội cho phép đối với những dự án quan trọng trên địa bàn, trong đó có cơ chế nâng mức hỗ trợ, bồi thường và tái định cư để rút ngắn tiến độ bàn giao mặt bằng.

Song song với đó là yêu cầu chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà, quỹ đất tái định cư cũng như nghĩa trang phục vụ việc di dời mồ mả, bảo đảm người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.