Kinh tế Ấn Độ sẽ ra sao trước mức thuế mới 50% của ông Trump

Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố áp mức thuế mới lên tới 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, được xem là một trong những mức cao nhất đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của Mỹ. Động thái này được cho là phản ứng trực tiếp trước việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga – một hành động khiến Mỹ không hài lòng trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Trước đó, Ấn Độ đã từng bị áp mức thuế 25% do bị đánh giá là có hàng rào thương mại quá cao đối với hàng hóa Mỹ. Nay, việc nâng thuế gấp đôi cho thấy mối quan hệ thương mại giữa hai nước đang ngày càng căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái này không hoàn toàn mang tính kinh tế mà còn là biểu tượng chính trị, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sức ép đối với các quốc gia có quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngành nào của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất?

Dù chỉ khoảng 20% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ (tương đương 2% GDP) được xuất sang Mỹ, nhưng có những ngành phụ thuộc lớn vào thị trường này. Theo ước tính của ngân hàng UBS, khoảng 8 tỷ USD giá trị hàng hóa Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị tổn hại, chủ yếu trong các lĩnh vực: đá quý và trang sức, dệt may, hóa chất.

UBS dự báo chính phủ Ấn Độ sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các ngành xuất khẩu này. Đây là những ngành tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn cho kim ngạch xuất khẩu, nên nếu bị tác động, hậu quả kinh tế - xã hội có thể lan rộng trong nước.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định rằng mức thuế mới chưa có hiệu lực ngay lập tức mà sẽ áp dụng sau 21 ngày nữa – khoảng thời gian đủ để các bên có thể đàm phán hoặc điều chỉnh chiến lược thương mại.

Thị trường tài chính và công nghệ Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán Ấn Độ có thể chịu ảnh hưởng ở mức vừa phải, do phần lớn doanh nghiệp niêm yết không quá phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Chỉ số Nifty 50, đại diện cho thị trường, có khoảng 9% tiếp xúc trực tiếp với Mỹ, chủ yếu là trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin (IT), vốn không nằm trong diện bị áp thuế.

Một tác động gián tiếp khác là sự biến động tỷ giá đồng rupee (INR) do áp lực từ dòng vốn ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể thận trọng hơn, kéo theo sự suy yếu của đồng tiền Ấn Độ và làm tăng chi phí nhập khẩu.

Ngoài ra, một số ngành xuất khẩu mũi nhọn như dược phẩm, chip bán dẫn và linh kiện điện tử hiện vẫn được miễn thuế, góp phần làm dịu bớt những lo ngại về một cuộc khủng hoảng toàn diện. Apple – một tên tuổi lớn có hoạt động sản xuất quy mô tại Ấn Độ – cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi mức thuế mới.