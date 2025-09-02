Ông Trump chỉ trích quan hệ thương mại Mỹ - Ấn: “Thảm họa một chiều”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc Ấn Độ bán khối lượng lớn hàng hóa vào Mỹ nhưng lại duy trì mức thuế cao đối với hàng xuất khẩu của Mỹ. Ông cho rằng điều này khiến các doanh nghiệp Mỹ không thể cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ.

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mức thuế trung bình mà Ấn Độ áp lên hàng Mỹ trong năm 2024 là 6,2%, cao hơn nhiều so với 2,4% mà Mỹ áp lên hàng hóa từ Ấn Độ. Ông Trump gọi sự chênh lệch này là minh chứng cho một “thảm họa thương mại một chiều”.

Ngoài ra, ông cũng chỉ trích việc New Delhi mua dầu và vũ khí từ Nga, trong khi vẫn hưởng lợi lớn từ thị trường Mỹ.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Ấn leo thang ra sao?

Trong tháng trước, Mỹ đã áp mức thuế lên đến 50% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, trong đó có khoản phụ thu 25% liên quan đến việc Ấn Độ mua dầu của Nga. Chính phủ Ấn Độ phản ứng gay gắt, gọi đây là “bất công, vô lý và phi lý”.

Thực tế, New Delhi từng đề xuất thỏa thuận “zero-for-zero” – giảm thuế nhập khẩu về 0 cho một số mặt hàng như thép, linh kiện ô tô và dược phẩm theo nguyên tắc có đi có lại. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận và Washington quyết định áp thuế cao.

Căng thẳng này đã làm xấu đi quan hệ vốn được cải thiện trong suốt hơn hai thập kỷ qua giữa Mỹ và Ấn Độ.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Modi có ý nghĩa gì?

Cuối tháng 8, Thủ tướng Modi đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị SCO ở Thiên Tân. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm đối tác thay vì đối thủ.

Một số chuyên gia cho rằng mối quan hệ Ấn - Trung cải thiện có thể giúp New Delhi tiếp cận công nghệ và tri thức cần thiết để thúc đẩy công nghiệp hóa. Tuy nhiên, họ hoài nghi khả năng hai nước trở thành đối tác thân thiết do còn nhiều mâu thuẫn lâu dài.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định Mỹ đang dần thất thế trong “cuộc chiến tuyên truyền” khi cố gắng định vị Trung Quốc là “kẻ gây rối chính”. Điều này vô hình trung củng cố xu hướng thế giới đa cực, nơi Mỹ không còn giữ vai trò chi phối duy nhất.