Ông Trump chuẩn bị gửi “quà bất ngờ” trực tiếp đến người Mỹ

Ông Trump dự định chi tiền từ thuế quan

Ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng số tiền 2.000 USD sẽ được gửi trực tiếp cho người dân Mỹ, nhưng sẽ không áp dụng với “người có thu nhập cao”. Ông gọi những người phản đối chính sách thuế quan của mình là “ngớ ngẩn”. Tuy nhiên, Tổng thống chưa công bố chi tiết về mức thu nhập cụ thể để xác định ai đủ điều kiện, cũng như thời gian và cách thức phân phát số tiền này.

Trước đó, ông Trump đã áp dụng thuế quan rộng rãi lên các đối tác thương mại lớn như Canada, Mexico, Trung Quốc, rồi mở rộng sang hầu hết các quốc gia khác theo tuyên bố “Ngày Giải Phóng” vào tháng 4. Mặc dù một số mức thuế cao hơn đã được nới lỏng, chính quyền vẫn tiếp tục áp dụng thuế quan mới cho từng quốc gia riêng lẻ, dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Ông Trump khẳng định Mỹ đã thu được hàng trăm tỷ USD từ thuế quan và sẽ bắt đầu giảm nợ quốc gia 37.000 tỷ USD. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận khoảng 195 tỷ USD thu được từ thuế quan trong năm tài chính 2025. Theo dự báo của Yale Budget Lab, các chính sách thuế quan của ông Trump có thể mang về tới 2,6 nghìn tỷ USD từ 2026–2035, nhưng nếu Tòa án Tối cao bác bỏ việc sử dụng IEEPA, con số này có thể giảm hơn 50%. Dù vậy, chính quyền Trump vẫn tìm cách pháp lý khác để duy trì các khoản thu này.

Có phải người Mỹ chắc chắn sẽ nhận được khoản “cổ tức” 2.000 USD?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, phát biểu trên ABC News rằng ông chưa trao đổi trực tiếp với ông Trump về việc gửi tiền trực tiếp cho người dân và có khả năng khoản này sẽ được thực hiện dưới dạng giảm thuế theo chương trình chính sách của Tổng thống. Ví dụ, miễn thuế tiền tip, giờ làm thêm, giảm thuế an sinh xã hội hay khấu trừ vay mua ô tô. Những biện pháp này đã được thông qua trong gói chi tiêu “Dự luật to đẹp” ký ban hành vào tháng 7.

Trước đây, ông Trump và một số nghị sĩ đã đề xuất chi trả tiền mặt từ nguồn thu thuế quan, với các khoản từ 600 USD đến 2.000 USD, nhằm trực tiếp hỗ trợ người dân Mỹ. Tuy nhiên, mỗi lần đề xuất đều vấp phải lo ngại tăng giá hàng nhập khẩu và vấn đề pháp lý về cách sử dụng nguồn thu.