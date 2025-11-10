Kinh tế Trung Quốc ra sao sau thời gian giảm phát?

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo “đi ngang” của giới phân tích. Đây là mức tăng mạnh nhất từ đầu năm 2025 và cũng là lần đầu tiên CPI trở lại vùng dương kể từ tháng 6.

So với tháng trước, CPI cũng tăng 0,2%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng được cải thiện nhẹ nhờ các kỳ nghỉ lễ như Quốc khánh và Trung thu. Tuy nhiên, giá thực phẩm, vốn là yếu tố kéo giảm CPI trong suốt năm vẫn giảm 2,9% so với cùng kỳ, dù nhích nhẹ 0,2% so với tháng 9.

Áp lực giảm phát ở cấp độ sản xuất đã phần nào hạ nhiệt. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2,1% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo giảm 2,2% của Reuters đánh dấu ba năm liên tiếp PPI trong vùng âm. Tuy nhiên, so với tháng trước, chỉ số này tăng nhẹ 0,1%, cho thấy tín hiệu ổn định bước đầu tại các nhà máy.

Theo bà Đổng Lệ Quyên, chuyên gia thống kê của NBS, chính sách mở rộng nhu cầu nội địa cùng hiệu ứng mùa lễ hội đã “bắt đầu phát huy tác dụng”. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 9 tăng hơn 21%, nhưng các chuyên gia cảnh báo sản lượng dư thừa và cạnh tranh giá vẫn là vấn đề lớn do chính quyền địa phương quá phụ thuộc vào nguồn thu thuế sản xuất.

Những người bán hàng đang tích trữ trái cây tại một chợ bán buôn vào ngày 20/9/2025, tại Nghĩa Ô, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc vẫn còn nhiều “nút thắt”

Dù giá cả đã có dấu hiệu khởi sắc, nền kinh tế Trung Quốc vẫn chịu sức ép lớn từ sản xuất suy yếu và xuất khẩu giảm tốc. Khảo sát công bố cuối tháng 10 cho thấy chỉ số sản xuất PMI giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, phản ánh tình trạng thu hẹp mạnh của các chỉ số phụ như đơn hàng mới, tồn kho và việc làm.

Cùng lúc, xuất khẩu tháng 10 bất ngờ sụt giảm, trong đó hàng hóa sang Mỹ giảm tới 25%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp suy giảm hai chữ số. Giới phân tích cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ niềm tin tiêu dùng yếu, khủng hoảng bất động sản kéo dài và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Trung Quốc sẽ làm gì để kích thích tăng trưởng?

Tại hội nghị kinh tế trung ương gần đây, ban lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới là “thúc đẩy tiêu dùng trong nước một cách mạnh mẽ”. Bắc Kinh cam kết kết hợp giữa đầu tư hiệu quả và mở rộng cầu nội địa, coi đây là “điểm chiến lược” để ổn định tăng trưởng.

Một tín hiệu tích cực khác đến từ bên ngoài: trong cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30/10, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại, giúp xoa dịu lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.