“Cơn mưa tiền thuế” của ông Trump có khiến tiền số tăng tốc trong quý IV?

Kế hoạch “cổ tức thuế quan” của ông Trump

Theo Reuters, chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch phát tiền hoàn thuế trị giá từ 1.000 – 2.000 USD/người, được tài trợ từ nguồn thu thuế nhập khẩu. Trong một cuộc phỏng vấn với One America News gần đây, Tổng thống Donald Trump gọi đây là một khoản cổ tức dành cho người dân.

Đề xuất xuất hiện rầm rộ trên truyền thông tuần này, nhưng hiện vẫn chưa có dự luật cụ thể hay cấu trúc thực hiện nào được Bộ Tài chính Mỹ công bố. Nếu đi vào thực tế, đây sẽ là một chính sách tài khóa quy mô lớn được tung ra vào quý IV/2025 – thời điểm thị trường tài chính toàn cầu đang nhạy cảm với biến động chính sách.

Kế hoạch này sẽ tác động ra sao tới kinh tế và tâm lý đầu tư?

Nếu khoản hoàn thuế được thực thi, chi tiêu của hộ gia đình Mỹ có thể tăng mạnh, kéo theo nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền số. Giới phân tích gọi đây là một “bài kiểm tra lớn” cho thị trường trong quý cuối năm: Liệu tiêu đề chính sách có đủ sức đẩy thị trường tăng tốc khi tâm lý đã sẵn hưng phấn?

Trong quá khứ, các quan chức Bộ Tài chính Mỹ thường ưu tiên dùng nguồn thuế quan để giảm nợ liên bang, thay vì phát tiền cho dân. Doanh thu từ thuế nhập khẩu cũng chưa có con số chắc chắn, khiến nhiều câu hỏi đặt ra về cách chính quyền phân bổ tiền.

Bitcoin và tiền số sẽ ra sao?

Kế hoạch “cổ tức thuế quan” xuất hiện đúng lúc thị trường tiền số đang ở gần đỉnh lịch sử. Bitcoin hiện giao dịch quanh 122.000 USD, sát mức cao nhất hồi tháng 8. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ cũng ghi nhận dòng vốn ròng mạnh, riêng ngày 3/10 đã thu hút khoảng 985 triệu USD, dẫn đầu là quỹ IBIT của BlackRock. Đây là ngày Uptober thứ 5 liên tiếp mà các quỹ ghi nhận dòng vốn vào.

Song song đó, giới đầu tư cũng đang hướng mắt về cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ngày 29/10, nơi thị trường đánh giá cao khả năng Fed sẽ hạ lãi suất – yếu tố có thể tiếp thêm nhiên liệu cho các tài sản rủi ro, bao gồm tiền số.

Quý IV thường là giai đoạn có nhiều biến động chính sách ở Mỹ, và năm 2025 càng đặc biệt khi bối cảnh chính trị và tiền tệ đan xen. Nếu vừa có gói hoàn thuế quy mô lớn, vừa có khả năng hạ lãi suất, thị trường tài chính toàn cầu có thể chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu doanh thu thuế không đủ hoặc chính sách bị trì hoãn.

Hiện tại, kế hoạch vẫn ở giai đoạn ý tưởng, chưa có khung thời gian rõ ràng cho việc phát tiền hay đối tượng đủ điều kiện. Tuy vậy, chỉ riêng các phát biểu của ông Trump cũng đã đủ tạo sóng trong giới đầu tư.